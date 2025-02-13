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Коммерсантъ FM
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Дума задумалась об амнистии

В парламенте нет консенсуса по поводу ее необходимости

Амнистии в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в этом году, судя по всему, ждать не стоит. По крайней мере, депутаты «Единой России» необходимости в ней не видят в том числе и потому, что сейчас у осужденных и так появилась возможность «смыть вину кровью» на специальной военной операции (СВО). А вот КПРФ и ЛДПР все же попытаются пролоббировать свои варианты амнистии. Впрочем, эксперт скептично оценивает их шансы продвинуть свои инициативы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым 12 февраля уже внесли в Госдуму проект постановления «Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Коммунисты предлагают освободить от наказания ряд категорий граждан, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Согласно идее КПРФ, амнистией смогут воспользоваться участники боевых действий, несовершеннолетние, матери, имеющие детей до 18 лет, беременные женщины, одинокие отцы, инвалиды I и II групп, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет и т. д. В отношении этих категорий предлагается прекратить следственные действия и судебные производства. В проекте постановления указывается, что освобождению не будут подлежать опасные рецидивисты и лица, которые уже выходили на свободу по амнистии.

ЛДПР также готовит свой проект амнистии. Его опубликовал в своем Telegram-канале депутат фракции Ярослав Нилов. Сейчас документ проходит экспертную оценку. Он немного отличается от проекта коммунистов. Так, либерал-демократы предлагают освободить из мест заключения мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Среди категорий, подпадающих под амнистию, также упоминаются ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году.

Отметим, что начиная с 1995 года амнистии к юбилеям Победы объявлялись каждые пять лет, кроме 2020 года, когда праздновалась 75-я годовщина. В 2015 году был принят проект амнистии, внесенный президентом, но свои инициативы тогда подготовили также ЛДПР и «Справедливая Россия».

Пока перспективы мощной конкуренции проектов амнистии не просматриваются. «Единая Россия» свой проект амнистии к 80-летию Победы не готовит, о чем “Ъ” сообщил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Вяткин. В пресс-службе «Справедливой России — За правду» (СРЗП) “Ъ” рассказали, что вопрос не был включен в повестку заседания фракции. При этом депутат СРЗП Николай Новичков полагает, что амнистия «будет в любом случае». «Новые люди» свой проект вносить пока не планируют, а уже внесенный коммунистами документ изучают, сказали “Ъ” в пресс-службе фракции.

По мнению председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), сейчас проведение амнистии несвоевременно по ряду обстоятельств. «Мы уже предусмотрели элементы амнистии в законодательстве, которое связано с привлечением на СВО подсудимых, подозреваемых и тех, кто уже отбывает наказание. Эта система работает: часть лиц, у которых проблемы с законом, идут на СВО, чтобы смыть вину кровью. Кроме того, мы приняли закон о перерасчете сроков для тех лиц, которые находятся под обеспечительными мерами — в следственных изоляторах или под домашним арестом. Перерасчет происходит после того, как приговор вступает в силу»,— пояснил “Ъ” господин Крашенинников.

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук отметил, что КПРФ и ЛДПР традиционно на протяжении многих лет предлагают провести амнистию по случаю каких-либо исторических дат. Подобные предложения в итоге либо отклоняются, либо замораживаются, после чего отзываются в связи с утратой актуальности. «Например, предложение об амнистии в связи с 100-летним Великой Октябрьской революции, внесенное КПРФ в 2017 году, было отозвано в 2023 году, так и не рассмотренное по существу профильным думским комитетом»,— напоминает эксперт. Он предполагает, что предложить амнистию к годовщине Победы депутатов мог побудить тот факт, что последнее объявление амнистии произошло именно по этому поводу по инициативе президента в 2015 году.

Кого амнистировали к юбилеям Победы

История вопроса

19 апреля 1995 года в связи с 50-летием Победы Госдума амнистировала осужденных условно или с отсрочкой наказания, участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и других боевых действий, инвалидов первой и второй групп, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Также на свободу вышли несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные за неосторожные преступления на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания. Амнистия коснулась 131 тыс. человек.

26 мая 2000 года к 55-й годовщине Победы Госдума объявила амнистию, затронувшую 877 тыс. человек. Из них из мест лишения свободы вышли 188 тыс. человек: осужденные впервые сроком до трех лет, принимавшие участие в боевых действиях, награжденные медалями и орденами СССР или РФ, женщины с детьми и беременные, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, инвалиды первой и второй групп.

20 апреля 2005 года по случаю 60-летия Победы были освобождены по амнистии 217 человек: 55 ветеранов ВОВ, 112 тружеников тыла, 30 блокадников и 20 узников лагерей. Кроме тех, кто имел непосредственное отношение к войне, от наказания были освобождены условно осужденные и осужденные с отсрочкой наказания.

16 апреля 2010 года Госдума объявила амнистию по случаю 65-летия Победы для участников ВОВ, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Амнистия коснулась 200–250 человек и не распространилась на совершивших преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

23 апреля 2015 года депутаты Госдумы объявили амнистию в честь 70-летия Победы. Она коснулась тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также тех, кто впервые преступил закон. Всего из учреждений уголовно-исполнительной системы были освобождены 231,5 тыс. человек.

Ксения Веретенникова

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