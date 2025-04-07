РКН добился удаления более 373 тыс. каналов и публикаций в Telegram

По требованию Роскомнадзора (РКН) с 2017 года в мессенджере Telegram были удалены свыше 373 тыс. публикаций и каналов. Об этом сообщила пресс-служба органа «Ъ».

В ночь на 7 апреля в Telegram оказался недоступен канал «ВЧК-ОГПУ» (признан иноагентом), у которого было 1,1 млн подписчиков. В РКН заявили, что орган неоднократно требовал от администрации мессенджера удаления канала и всех его публикаций. В администрации мессенджера заявили, что канал был удален самим владельцем. Авторы канала назвали заявление мессенджера «ложью».