РКН прокомментировал удаление признанного иноагентом Telegram-канала ВЧК-ОГПУ

Роскомнадзор (РКН) переадресовал вопрос о блокировке Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом) в администрацию мессенджера.

В РКН сообщили «Ъ», что неоднократно направляли в Telegram требования удалить конкретные материалы ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом) и сам канал. «Требования составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений»,— заявили в РКН.

Администрация Telegram сообщила, что канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом) был удален самим владельцем. Канал исчез сегодня ночью, 7 апреля, на него было подписано более миллиона человек. Анонимные авторы медиапроекта в резервном канале утверждали, что канал удалило руководство мессенджера «по требованию российских властей».

«Канал был удален его владельцем, возможно в результате неавторизованного доступа. Мы проводим проверку»,— заявили в пресс-службе Telegram в ответ на запрос «Медиазоны» (признана иноагентом).

Авторы канала назвали заявление мессенджера «ложью». Проект утверждает, что этой ночью помимо ВЧК-ОГПУ (признан иностранным агентом) исчез еще десяток каналов, к которым у российских властей тоже были претензии.

Канал ВЧК-ОГПУ был признан иноагентом в июле 2024 года, а в декабре того же года Таганский райсуд Москвы потребовал от Telegram удалить канал за дискредитацию российской армии и действий властей. Минюст считает авторами канала бывшего журналиста издания «Росбалт» Александра Шварева и Алишера Абдуллаева. В 2019 году обоих объявили в международный розыск по обвинению в клевете и вымогательстве.

Полина Мотызлевская