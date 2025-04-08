Приключения электронного

Центризбирком (ЦИК) в течение месяца проведет обсуждение проблем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с участием политических партий и экспертов. Об этом сообщил 7 апреля руководитель Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИКа Алексей Нестеров на круглом столе в Госдуме. У депутатов, раскритиковавших недавние поправки об электронном голосовании, уже есть идеи о том, как его улучшить: например, ввести отдельное наказание за фальсификацию онлайн-выборов и заставить суды изучать техническую документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Онлайн-голосование оказалось в фокусе внимания после того, как группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом внесла в Думу законопроект, разрешающий проводить чисто электронные выборы — без использования бумажных бюллетеней. Проект вызвал активную критику со стороны КПРФ и «Справедливой России — За правду». Председатель ЦИКа Элла Памфилова в ответ отругала оппозиционеров за «полную путаницу в головах», подчеркнув, что поправки не предусматривают отмены института «бумажного» голосования, а лишь уточняют некоторые нормы закона.

7 апреля лидер КПРФ Геннадий Зюганов заочно ответил главе ЦИКа, заявив на круглом столе, что если у одного или двух депутатов в головах еще могла быть путаница, то сразу у 88 (столько парламентариев голосовали против законопроекта) — вряд ли. А другие участники мероприятия сформулировали основные претензии к ДЭГ: оно проводится с использованием незащищенных устройств избирателей и в неконтролируемой сети интернет, сертификаты и документация на системы ДЭГ не публикуются, а доступ наблюдателей к оборудованию ограничен. В итоге информации для того, чтобы сформировалось общественное доверие к онлайн-голосованию, оказывается явно недостаточно.

Правонарушения в области выборов и сейчас обладают очень высоким уровнем латентности, посетовал первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). За весь 2023 год был вынесен всего один приговор по статье о фальсификации избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК) и пять — за попытки фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК). ДЭГ же позволяет сделать нарушения еще более скрытыми, считает депутат. А специалист по электронным системам подсчета голосов МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов напомнил, что дважды подавал иски об отмене протокола ДЭГ: представленные им доказательства некорректности голосования не были опровергнуты избиркомом ДЭГ, но «по непонятным основаниям» суды в удовлетворении исков отказали.

Алексей Нестеров объяснил, что суд тогда просто не смог разобраться в представленных материалах, хотя посвятил этому два дня. «Действительно, какие-то графики есть, фактов — нет»,— указал представитель ЦИКа. Заодно он еще раз подчеркнул, что раскритикованный законопроект вовсе не предусматривает повсеместного перехода на электронное голосование, так как на это просто нет денег. Как правило, с использованием ДЭГ голосуют около 10% от общего числа избирателей, и эта цифра в последние годы не растет: выше она только в Москве, где в целом более развиты информационные услуги. В то же время ЦИК всегда настроен на конструктивный диалог, заверил собравшихся господин Нестеров. В ближайший месяц, по его словам, комиссия планирует провести круглый стол по ДЭГ, где будут затронуты вопросы авторизации, аутентификации, записи голосования в блокчейн и подведения итогов. Туда пригласят представителей всех политических партий и экспертов, пообещал сотрудник ЦИКа.

По мнению депутатов, ЦИКу следует поработать и над законодательным регулированием онлайн-голосования. В частности, в рекомендациях по итогам круглого стола указана необходимость предусмотреть четкие процедуры, гарантирующие доступ общественных наблюдателей к ключевым этапам ДЭГ, а также включение в Кодекс административного судопроизводства норм, обеспечивающих возможность изучения технической документации при рассмотрении судебных споров об оспаривании результатов ДЭГ. Кроме того, депутаты предлагают установить отдельные составы правонарушений и преступлений, связанных с вмешательством в работу электронных систем, и обеспечить дополнительную подготовку наблюдателей и членов избиркомов для контроля за ходом онлайн-голосования.

Анастасия Корня