Каркас для трех триллионов

Белый дом во вторник на очередной стратегической сессии обсудил вопросы увязки обновляемых нацпроектов с целями технологического развития. В целом, как объявил глава правительства Михаил Мишустин, «каркас» для работы по обеспечению технологического лидерства РФ практически готов. В ближайшее время на Совете при президенте планируется обсудить восемь «технологических» нацпроектов, к апрелю к ним добавится еще один — «Биоэкономика». Их бюджетное финансирование на период до 2030 года составит 3 трлн руб. еще столько же власти ждут от регионов и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вчерашней стратсессии под руководством Михаила Мишустина правительство разложило перед собой новые нацпроекты в поисках источников необходимых РФ технологий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На вчерашней стратсессии под руководством Михаила Мишустина правительство разложило перед собой новые нацпроекты в поисках источников необходимых РФ технологий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство, завершая подготовку новых и обновляемых нацпроектов, во вторник в формате стратегической сессии обсудило вопросы их увязки с повесткой технологического развития. Напомним, что установленные майским указом президента национальные цели, в частности, предусматривают, что к 2030 году доля высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе российских разработок, в общем объеме потребления должна вырасти в полтора раза к уровню 2023-го, а РФ должна войти в топ-10 стран по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как пояснил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, восемь нацпроектов (в частности, «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Беспилотные авиационные системы») охватывают ключевые секторы, в которых «критически важно обрести независимость». Речь идет о 17 отраслях обрабатывающей промышленности (выпуск средств производства и автоматизации, энергетика, инновационный транспорт, фармацевтика и медицина, гражданские беспилотные авиасистемы и др.). В ближайшее время «технологические» нацпроекты планируется обсудить на Совете по нацпроектам при президенте. На их реализацию, как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, до 2030 года из бюджета планируется направить 3 трлн руб.— поступление примерно такой же суммы ожидается от регионов и бизнеса.

В состав нацпроектов, затрагивающих технологическое развитие, запланировано добавить еще один — «Биоэкономика». Ранее Денис Мантуров пояснял, что такой нацпроект позволит консолидировать отрасли микробиологической промышленности и биотехнологии. В рамках этой работы, отметил вчера Михаил Мишустин, власти начнут строить в регионах инфраструктуру для использования биологического сырья, «разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов». Предполагается, что новый нацпроект будет утвержден в апреле.

Нацпроекты, как надеется Денис Мантуров, станут «базой для достижения технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности на среднесрочную перспективу». Под каждый нацпроект, по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, по аналогии с «дорожными картами» по трансформации делового климата будет необходимо сформировать план по снижению нормативных ограничений.

В целом, заявил на стратсессии Михаил Мишустин, «каркас дальнейшей работы по обеспечению технологического лидерства уже практически сформирован, определены его основные компоненты» — теперь их планируется увязать в рамках готовящегося единого плана по достижению национальных целей развития. Правовая база уже готовится — речь идет о законопроекте «О технологической политике», который предполагает создание системы управления полным циклом разработки собственных технологий (в частности, намечены запуск классификатора технологий и меры стимулирования, см. “Ъ” от 24 мая). Документ одобрен Госдумой в первом чтении — в правительстве рассчитывают, что депутаты успеют принять его до конца года.

Евгения Крючкова