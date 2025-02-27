Розничное раскредитование

ЦБ ожидает значительного замедления роста розничных кредитных портфелей во всех сегментах, а в некоторых не исключает снижения. В крупных банках в целом согласны, что тренд, обозначенный регулятором, актуален. Определенные надежды банкиры возлагают на автокредитование и кредитные карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг, 27 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина огласила прогнозы по росту розничного кредитования в 2025 году. Согласно им, рост портфеля ипотечных кредитов в 2025 году составит «скромные» 5%. При этом ЦБ хочет устранить возможность «прикручивать схемы» в льготной ипотеке, «которые только дискредитируют саму идею господдержки», отметила она. Не исключила глава ЦБ и ужесточения в сегменте автокредитования, где регулятор видит большое количество навязываемых услуг. Динамика портфеля потребительских кредитов в 2025 году составит от -1% до +4%:

«Жесткие денежно-кредитные условия приведут к сокращению спроса, а наши меры против закредитованности граждан — к дальнейшему сокращению выдачи рискованных кредитов».

Розничный рынок кредитования в этом году «впадет в спячку» и его сокращение будет максимальным за последние годы, уверены в ВТБ. «Первоочередное внимание банки будут уделять качеству кредитного портфеля, рост которого также значительно замедлится,— отмечают там.— Если в 2024 году его объем вырос на 13%, почти до 39,5 трлн руб., то в 2025 году — не более чем на 5%, примерно до 41,4 трлн руб.».

Впрочем, не все банкиры так пессимистичны в прогнозах. Так, в Альфа-банке ожидают, что рост ипотечного портфеля в 2025 году составит около 9%. «Драйвером будут госпрограммы, преимущественно "Семейная ипотека", ожидаем, что будет около 55% от выдач 2025 года»,— отметили там. В портфеле продолжит превалировать именно льготная ипотека, согласен директор департамента ипотечного кредитования МКБ Алексей Просвирин. Важно отметить, что динамика ипотечного портфеля будет частично поддерживаться и фактором низких темпов досрочного погашения, поскольку в текущих условиях большей части заемщиков может быть невыгодно досрочно гасить ипотеку, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

«Благодаря восстановлению и стабилизации рынка продаж легковых автомобилей автокредитование может сохранить флагманские позиции среди всех розничных сегментов,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.— Годовой рост автокредитных портфелей может составить около 20%». Сегмент автокредитования, вероятно, покажет умеренный рост, но его динамика будет зависеть от доступности автомобилей, уровня цен на них и условий кредитования, предостерегает президент «Инвойскафе» Геннадий Фофанов.

13 процентов составил рост розничного кредитного портфеля российских банков по итогам 2024 года

«Сегмент кредитных карт также ожидает рост — наличие грейс-периодов на фоне высоких ставок остается неоспоримым преимуществом этого продукта»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В POS-кредитовании темпы роста могут быть 20–25%, если к концу года произойдет смягчение ДКП и снижение ставки до 15–16% годовых, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев. По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, остаток задолженности по потребительским кредитам в целом за год, вероятнее всего, покажет положительную динамику, так как спрос на нецелевые заимствования остается на высоком уровне на фоне повышенной инфляции.

По оценкам ВТБ, продажи кредитов в этом году сократятся на 30%. Прирост совокупного кредитного портфеля населения может замедлиться до 7% в 2025 году, полагает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. В Сбербанке ожидают, что рост розничного кредитного портфеля не превысит 5%.

В целом в 2025 году розничное кредитование будет двигаться в сторону «безрисковых» и технологичных сегментов (POS, авто, ипотека).

Льготные программы останутся ключевым драйвером для крупных кредитов, тогда как наличные займы и кредитные карты замедлятся из-за регуляторных и рыночных ограничений, отмечает партнер «Юникон» Денис Тарадов.

А вот по мнению главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина Бориса Копейкина, ожидания ЦБ роста в части ипотечного портфеля и возможного спада в потребительском кредитовании всего на 1% по итогам года кажутся излишне оптимистичными.

Ксения Дементьева