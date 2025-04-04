Грузовые авиаперевозки между Китаем и США подорожали на 40%

За месяц с начала марта расценки на грузовые авиаперевозки между США и Китаем выросли почти на 40%, пишет Financial Times. Это связано с тем, что многие американские компании начали активно закупать товары из Китая, перед тем как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины на них. Многие компании выбрали более дорогую перевозку по воздуху, а не по морю, чтобы успеть до введения тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rachel Wisniewski / Reuters Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Как пишет FT со ссылкой на подсчеты сервиса Xeneta, средняя стоимость срочной авиадоставки грузов в последние недели выросла на 37%, составив $4,14 за кг. Средняя стоимость такой доставки из Европы в США также повысилась, хотя и не так существенно,— на 7%, до $2,61 за кг. FT цитирует топ-менеджера крупной логистической компании, пожелавшего остаться анонимным, который отметил, что «многие компании пытались доставить больше продукции по воздуху, чем обычно, особенно в последние три недели».

«За 30 лет работы в сфере авиаперевозок я не могу припомнить ни одного одностороннего решения в торговой политике с потенциалом такого глубокого влияния на рынок»,— заявил директор по аналитике в сфере грузовых авиаперевозок Xeneta Ниалл ван де Ваув.

Яна Рождественская