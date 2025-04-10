Безопасность идет эшелонами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков

Фото: из личного архива Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков

Фото: из личного архива

Современные технологии дронов значительно шагнули в своем развитии и доступности на открытом рынке, размыв при этом большинство моделей угроз и сценариев несанкционированного применения. А для эффективного регулирования гражданской отрасли беспилотных авиационных систем критически важно постоянное взаимодействие между силовыми ведомствами, объектами инфраструктуры, профессиональными сообществами и населением относительно общих правил применения, оповещения и противодействия.

Для мировой гражданской авиации это новая угроза. Отличие защиты гражданского аэропорта, например, от защиты НПЗ заключается в том, что почти нельзя использовать инструменты кинетического и радиоэлектронного воздействия для подавления беспилотников. Активное использование даже только средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) влияет на навигационное оборудование самолетов и наземное оборудование аэропорта. Само наличие такого инструментария уже создает риски при отсутствии угрозы от беспилотных систем.

Полномочий и возможностей только службы безопасности аэропорта недостаточно для решения этой задачи. Масштаб и характер угрозы от дронов выходит за пределы территории аэропорта.

Начиная с высоты около 5 км и ниже, еще за пределами территории аэропорта гражданские воздушные суда уже попадают в зону риска атаки с применением дронов. А люди в зоне аэропорта как в летящих самолетах, так и в самолетах на земле, терминалах рискуют попасть под атаку дальних дронов с дистанции более 1000 км, как это происходит сейчас с объектами энергетической инфраструктуры. Решение этой задачи требует координации гражданских структур Минтранса, Росавиации и других с силовыми ведомствами, в первую очередь ФСБ, Росгвардией, МВД, а также Минобороны для работы как единой структуры между несколькими регионами РФ.

Защита любого объекта критической инфраструктуры, тем более такого большого, как аэропорт требует не только межсубъектного взаимодействия вышеперечисленных гражданских и силовых структур. Необходима и эшелонированная система безопасности. Эшелонирование и организационно-правовые алгоритмы взаимодействия — это серьезный и объемный вопрос, который должен быть решен для эффективной работы механизмов. Наиболее близкий системный опыт есть в атомной промышленности, который сейчас обобщается в профильном университете НИЯУ МИФИ и может быть применен для этой задачи. Ответственность службы безопасности аэропорта в этом механизме может быть весьма ограниченной из-за лимитированных возможностей инструментария, который может быть использован непосредственно на территории аэропорта без создания еще больших рисков безопасности полетов, чем от угрозы дронов.

В силу обстоятельств РФ обладает уникальным опытом обеспечения полетов гражданской авиации в период массовых атак дронов с одновременной работой ПВО и РЭБ.

Этот опыт и практика могут стать основой для разработки нормативной базы в том числе и для других государств с целью минимизации жертв будущих террористических атак с применением дронов.

Сейчас у ICAO (Международная организация гражданской авиации) есть только общие рекомендации для воздушного движения во взаимодействии с военными. Новая угроза по числу жертв уже претендует на новую категорию высокого риска на уровне государства. Уже сейчас нужно и можно начать системно обобщать имеющуюся практику в РФ для выработки рекомендаций на уровне ICAO.

Андрей Патраков, основатель сервиса RunAvia