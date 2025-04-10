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Безопасность идет эшелонами

Андрей Патраков о беспилотных угрозах для критически важной инфраструктуры

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков

Фото: из личного архива

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков

Фото: из личного архива

Современные технологии дронов значительно шагнули в своем развитии и доступности на открытом рынке, размыв при этом большинство моделей угроз и сценариев несанкционированного применения. А для эффективного регулирования гражданской отрасли беспилотных авиационных систем критически важно постоянное взаимодействие между силовыми ведомствами, объектами инфраструктуры, профессиональными сообществами и населением относительно общих правил применения, оповещения и противодействия.

Для мировой гражданской авиации это новая угроза. Отличие защиты гражданского аэропорта, например, от защиты НПЗ заключается в том, что почти нельзя использовать инструменты кинетического и радиоэлектронного воздействия для подавления беспилотников. Активное использование даже только средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) влияет на навигационное оборудование самолетов и наземное оборудование аэропорта. Само наличие такого инструментария уже создает риски при отсутствии угрозы от беспилотных систем.

Полномочий и возможностей только службы безопасности аэропорта недостаточно для решения этой задачи. Масштаб и характер угрозы от дронов выходит за пределы территории аэропорта.

Начиная с высоты около 5 км и ниже, еще за пределами территории аэропорта гражданские воздушные суда уже попадают в зону риска атаки с применением дронов. А люди в зоне аэропорта как в летящих самолетах, так и в самолетах на земле, терминалах рискуют попасть под атаку дальних дронов с дистанции более 1000 км, как это происходит сейчас с объектами энергетической инфраструктуры. Решение этой задачи требует координации гражданских структур Минтранса, Росавиации и других с силовыми ведомствами, в первую очередь ФСБ, Росгвардией, МВД, а также Минобороны для работы как единой структуры между несколькими регионами РФ.

Как предприятия защищаются от дронов

Защита любого объекта критической инфраструктуры, тем более такого большого, как аэропорт требует не только межсубъектного взаимодействия вышеперечисленных гражданских и силовых структур. Необходима и эшелонированная система безопасности. Эшелонирование и организационно-правовые алгоритмы взаимодействия — это серьезный и объемный вопрос, который должен быть решен для эффективной работы механизмов. Наиболее близкий системный опыт есть в атомной промышленности, который сейчас обобщается в профильном университете НИЯУ МИФИ и может быть применен для этой задачи. Ответственность службы безопасности аэропорта в этом механизме может быть весьма ограниченной из-за лимитированных возможностей инструментария, который может быть использован непосредственно на территории аэропорта без создания еще больших рисков безопасности полетов, чем от угрозы дронов.

В силу обстоятельств РФ обладает уникальным опытом обеспечения полетов гражданской авиации в период массовых атак дронов с одновременной работой ПВО и РЭБ.

Этот опыт и практика могут стать основой для разработки нормативной базы в том числе и для других государств с целью минимизации жертв будущих террористических атак с применением дронов.

Сейчас у ICAO (Международная организация гражданской авиации) есть только общие рекомендации для воздушного движения во взаимодействии с военными. Новая угроза по числу жертв уже претендует на новую категорию высокого риска на уровне государства. Уже сейчас нужно и можно начать системно обобщать имеющуюся практику в РФ для выработки рекомендаций на уровне ICAO.

Андрей Патраков, основатель сервиса RunAvia

  • Газета «Коммерсантъ» №66 от 11.04.2025, стр. 10

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