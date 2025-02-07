Полимеры не держат цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ростом цен на ПЭТФ и БОПЭТ-пленку — сырье которое используется для производства тары и упаковки. Стоимость ПЭТФ, по разным оценкам, за прошедший год выросла до 28% на фоне дефицита этого полимера. Пока производители предлагают потребителям альтернативные материалы, а аналитики ждут дальнейшего роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ФАС запросила крупнейших производителей сырья для упаковки — полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул о причинах изменения цен и структуре себестоимости, сообщили “Ъ” в службе. Это коснулось структуры «Татнефти» «Экопэт» (220 тыс. тонн ПЭТФ в год), компаний СИБУРа — «Сибур-ПЭТФ» и «Полиэф» (общая мощность около 345 тыс. тонн ПЭТФ в год), входящего в «Европласт» завода «Сенеж» (100 тыс. тонн ПЭТФ в год), а также завода ГК «Титан» «Титан-Полимер» (72 тыс. тонн БОПЭТ-пленки и 210 тыс. ПЭТ-гранул в год).

Сведения о причинах изменения цен и себестоимости компании должны представить в ФАС до 10 февраля. В середине января регулятор направлял аналогичные запросы производителям упаковки из картона, гофрокартона, а также пищевой бумаги. В компаниях запросы ФАС комментировать не стали.

ПЭТФ используется для изготовления пластиковых бутылок для напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий. Объем его потребления составляет 868 тыс. тонн в год. Оценки роста стоимости этой продукции сильно разнятся. По данным нескольких участников рынка, на споте средняя стоимость тонны ПЭТФ за 2024 год выросла более чем на 28%. «Но общий рост существенно ниже»,— отмечают собеседники “Ъ”. Отраслевое агентство Plastinfo сообщало о росте цен на ПЭТФ на 14,4%. В целом российский индекс цен по пяти базовым полимерам, по оценке Plastinfo, в 2024 году увеличился на 9,3%, наибольший рост стоимости произошел в сегменте полистирола.

На подорожание крупнотоннажных полимеров в прошлом году обращали внимание потребители. Так, Союз переработчиков пластмасс (СПП) в ноябрьском письме премьеру Михаилу Мишустину указывал, что стоимость национальных базовых полимеров в РФ в 1,4–1,7 раза выше, чем на экспортных рынках. СПП предлагал выравнять внутренние и внешние цены на пластики, отмечая, что это должно повысить загрузку перерабатывающих мощностей с 60–75% до 97%, а также ввести национальные ценовые индикативы на полимерную продукцию с помощью биржи. Но предложения союза в правительстве не поддержали.

Гендиректор СПП Петр Базунов заявил “Ъ”, что средняя стоимость базовых полимеров в РФ в 2024 году выросла почти на 10% и в начале этого года рост продолжился. «С чем это связано, мы сказать не можем, но надеемся, что цены скоро начнут опускаться, потому что рубль немного укрепился и импорт становится доступнее»,— отметил он. Господин Базунов уверен, что полимерный рынок надо регулировать, так как в противном случае невозможно ожидать роста малого бизнеса, на который приходится основная переработка пластиков.

Глава Rupec Дмитрий Семягин отмечает, что цены на ПЭТФ в 2024 году росли, но в пределах инфляции — на 3–4% в среднем без учета волатильности. По его словам, в РФ есть дефицит ПЭТФ, чем пользуются некоторые производители, но увеличить производство материала сегодня невозможно ввиду отсутствия сырья. Выход эксперт видит в переходе к альтернативам. В сегменте упаковки готовой еды уже превалирует полипропилен, мощности производства которого превышают потребность внутреннего рынка, указывает господин Семягин. В СИБУРе сообщили, что расширили мощности за счет вовлечения вторичного ПЭТФ, а также предлагают производителям готовых изделий решения на базе более доступных материалов — полипропилена и полиэтилена.

При этом, по мнению Дмитрия Семягина, дальнейший рост стоимости основных базовых полимеров неизбежен. Как указывает он, после пиковых цен в апреле 2022 года отмечался четкий нисходящий тренд по большинству позиций, сменившийся ростом цен на ряд полимеров только в конце 2024 года. По его словам, производители некоторое время сдерживали рост цен, в частности взяв на себя затраты на логистику из Азии, но теперь для подорожания пластиков есть объективные причины, в том числе рост стоимости труда.

Ольга Мордюшенко