Саянскую химию отбирают в Москве

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура РФ намерена обратить в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) АО «Саянскхимпласт» стоимостью почти 79 млрд руб. Антикоррупционный иск подан в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на все их имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура пришла к выводу, что Виктор Круглов совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Генпрокуратура пришла к выводу, что Виктор Круглов совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, ответчиками по иску Генпрокуратуры помимо Виктора Круглова, его супруги Ирины Кругловой, а также детей Анны и Александра являются бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник.

В иске указано, что, вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Виктор Круглов совмещал бизнес и госслужбу. Так, с 2000 по 2016 год он являлся депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а в 2004–2008 годах возглавлял региональный парламент.

Надзор также установил, что в Иркутской области с 1968 года функционировало государственное предприятие «Зиминский химический комбинат», которое в 1992 году было преобразовано в ОАО «Саянскхимпром». Этот завод являлся градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в стране производителем поливинилхлорида, который используется в самых разных отраслях промышленности. В иске говорится, что господин Круглов с 1987 года занимал руководящие должности на этом комбинате, а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого в 1997–2000 годах им были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО «Саянскхимпром». Затем гендиректор изъял «дочки» из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы. При этом сам Виктор Круглов фактически выступал в роли продавца и покупателя долей и акций юридических лиц, отмечается в иске.

После того как господин Круглов завладел частью имущественного комплекса госпредприятия, он, по данным надзора, организовал ведение бизнеса по системе «центр убытков» — ОАО «Саянскхимпром», «центр прибыли» — АО «Саянскхимпласт». «Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым "Саянскхимпласта", а долговые обязательства возлагались на госпредприятие»,— говорится в исковом заявлении (имеется в распоряжении “Ъ”). В итоге в 2003 году ОАО «Саянскхимпром» было доведено до банкротства, его основные средства производства купили подконтрольные Виктору Круглову структуры и весь производственный фонд был аккумулирован в АО «Саянскхимпласт». «Это позволило Круглову В. К. скрыть принадлежность производственных мощностей государству и создать видимость функционирования частного бизнеса»,— указывает надзор. В иске Генпрокуратуры отмечается, что ежегодно АО «Саянскхимпласт» вырабатывает 250 тыс. тонн сырья, это оставляет 30% от общего объема производства в России. Активы предприятия оцениваются в 78,8 млрд руб., ежегодная выручка — 25 млрд руб., валовая прибыль — 7,2 млрд руб., штат работников составляет 6,5 тыс. человек.

Прокуратура обращает внимание, что, владея и управляя предприятием, господин Круглов использовал имеющийся у него статус народного избранника «для личного обогащения», создавая незаконные «преференции и неконкурентные преимуществ собственному бизнесу». Дело в том, говорится в иске, что сам ответчик входил в состав профильных комитетов и комиссий Законодательного собрания Иркутской области и имел доступ к служебной информации о важнейших промышленных и инфраструктурных объектах в сфере химического производства, конечных бенефициарах и приоритетах госполитики по их развитию. Доступ к этим сведениям давал ему возможность подбора контрагентов и заключения наиболее выгодных договоров в интересах собственного бизнеса, указано в заявлении. Кроме того, считает надзор, Виктор Круглов обеспечил принятие ряда законодательных решений, которые, в частности, позволили АО «Саянскхимпласт» получить налоговые льготы.

Прокуратура отмечает: пренебрегая антикоррупционным запретом на осуществление предпринимательской деятельности, господин Круглов не только не декларировал неправомерно полученный доход от хозяйственной деятельности завода, но и выводил деньги на счета офшорных предприятий, в том числе на Кипр. При этом он, будучи депутатом, в 2014 году получил гражданство этой страны, не уведомив об этом МВД, а сделал это уже после сложения своих полномочий в марте 2016 года.

Чтобы «легализовать коррупционно нажитые доходы и создать видимость законности происхождения многочисленного имущества», говорится в иске, в мае 2016 года Виктор Круглов ликвидировал номинальный кипрский офшор Yanden Enterprises Limited и перевел на себя 100% акций АО «Саянскхимпласт». После этого он постепенно переоформил ценные бумаги на своих родственников, проживающих на Кипре и также имеющих гражданство этой страны,— сына, дочь и жену. Также Виктор Круглов внес незаконно нажитое имущество в качестве вкладов в уставный капитал ООО «Бизнесинтеллект», ООО «Саянскгазобетон», ООО «Бизнесактив» и ООО «Вектор». Прокуратура просит изъять акции и доли этих предприятий у ответчиков и обратить их в доход государства.

Стоит отметить, что изначально антикоррупционный иск должен был рассматриваться в Иркутской области — по месту нахождения большинства ответчиков. Однако с учетом обширных и разнообразных связей господина Круглова в этом регионе прокуратура добилась изменения подсудности дела на Хамовнический суд Москвы — по месту регистрации его сына.

Истец указал, что после начала СВО Круглов-старший отказался от модернизации производства и стал выводить средства завода под видом дивидендов, нарастив их объем с 5,5 млрд руб. в 2022 году до 13,9 млрд руб. в 2023 году. Именно для того, чтобы его имеющие гражданство Кипра родственники «по указанию органов власти иностранных государств» не причинили «непоправимый вред критической инфраструктуре» РФ, прокуратура и попросила наложить арест на счета и имущество не только ответчиков-физлиц, но и подконтрольных им предприятий. Это было сделано, но в решении оговаривается, что арест не должен повлечь ухудшение положения работников завода и не коснется расчетов с поставщиками.

Мария Локотецкая