Фон дер Ляйен предупредила, что ЕС перенаправит фокус с США на остальной мир

В свете объявленных администрацией США пошлин на продукцию европейских производителей Евросоюз переориентирует свое внимание на оставшиеся 83% глобальной торговли. Об этом сегодня, 7 апреля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo / AP Урсула фон дер Ляйен

Фото: Virginia Mayo / AP

«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами,— цитирует главу ЕК агентство Reuters.— Действительно, мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к выгодной сделке».

По информации Reuters, Урсула фон дер Ляйен также отметила, что при необходимости ЕС готов на ответные меры. По ее словам, ЕС сосредоточится на 83% глобальной торговли, которая не затрагивает его отношений с США.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая