Сийярто: Венгрия не поддержит ответные меры ЕС на пошлины США

Правительство Венгрии не поддержит ответные меры Евросоюза по повышению импортных пошлин в отношении США. Об этом по итогам встречи министров стран ЕС по торговле в Люксембурге заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, такая политика приведет к повышению цен в ЕС.

«Еврокомиссия в настоящее время готовит меры, которые могут стать ответом на решение США о повышении тарифов,— сказал журналистам Петер Сийярто. — Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Тарифы в отношении Евросоюза установлены на уровне 20%. По информации Bloomberg, власти Франции призвали ЕС к использованию «антипринудительного инструмента», который ранее никогда не применялся. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в свете объявленных администрацией США пошлин на продукцию европейских производителей Евросоюз переориентирует свое внимание на оставшиеся 83% глобальной торговли.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая