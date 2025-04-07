Власти направят 9 трлн рублей на ремонт и строительство дорог

Правительство России опубликовало план дорожной деятельности до 2030 года, в рамках которого выделяется более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. Распоряжение №768-р (pdf.) подписал премьер Михаил Мишустин.

Федеральному дорожному агентству (Росавтодору) направляется свыше 4,76 трлн руб., из которых 3,32 трлн руб. пойдет на капитальный ремонт и содержание существующих дорог, 1,4 трлн руб.— на строительство и реконструкцию новых объектов. Работы будут проводиться на федеральных трассах М-5, М-7, М-8, М-9, Р-21, Р-280, А-121 и других.

Госкомпания «Автодор» получила 1,3 трлн руб. на реализацию программы деятельности до 2030 года. В нее включены такие объекты, как завершение трассы М-12 до Екатеринбурга; участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае; расширение М-4 в Ростовской области, новые развязки на ЦКАД в Подмосковье .

2,4 трлн руб. правительство направит регионам, из них 1,8 трлн руб.— на ремонт дорожной сети, 662,7 млрд руб.— на строительство и реконструкцию объектов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Магистралям добавили триллионов».

Иван Буранов