Платные дороги продлят на триллион

Строительство новых федеральных платных дорог в России обойдется более чем в 1 трлн руб. до 2030 года, следует из утвержденного правительством плана. 130 млрд руб. выделят на участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае, 100 млрд руб.— на расширение М-4 в Ростовской области. Запланированы также новые развязки на ЦКАД в Подмосковье и на М-11 в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трассу М-12 (на фото) достроят до Екатеринбурга в следующем году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Трассу М-12 (на фото) достроят до Екатеринбурга в следующем году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опубликована новая редакция программы деятельности госкомпании «Автодор», в которой закреплены планы строительства федеральных платных дорог до 2030 года. Правки внесены в действующее распоряжение правительства №2146-р (принято в 2023 году).

Общий объем средств, выделяемых на объекты «Автодора» (госкомпания курирует проекты федеральных платных дорог) в 2025–2030 годах вырастет на 20% — с 877 млрд до 1,052 трлн руб. Из них 889,5 млрд руб.— это субсидии из федерального бюджета. Всего будет введено 647 км платных дорог — после строительства или реконструкции.

Трассу М-12, следует из документа, достроят до Екатеринбурга, как и планировалось (открытие 275-километрового участка в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области ожидается летом 2025 года). Финансирование проекта в 2025–2026 годах составит 42,6 млрд руб. Но сумма может быть увеличена по решению правительства, сказано в программе. Также будет расширяться автодорога Екатеринбург—Тюмень, но работы будет выполнять Росавтодор на собственные средства (утвержденной программой они не предусмотрены).

На М-3 — в Московской и Калужской областях — продолжится расширение участка с 65-го по 124-й километр, появится ряд новых развязок. На это выделено 56,6 млрд руб. в 2025–2026 годах. Это на 20 млрд руб. меньше, чем запланировано в прошлой программе. Бюджет, по данным “Ъ”, был урезан за счет «оптимизации» проектов. На М-1 продолжатся работы по реконструкции подмосковного участка 66–84-й километр со строительством развязок. И здесь финансирование сокращается на 10 млрд руб.— до 27,5 млрд руб. В «Автодоре» “Ъ” заверили, что работы на этих трассах (несмотря на секвестр) будут ускорены.

В программу впервые попали участки трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае. Проект обсуждается властями более пяти лет в качестве дублера перегруженной А-147, проходящей через множество населенных пунктов.

Финансирование дороги не было до сих пор закреплено ни в одном документе, но чиновники разного уровня оценивали затраты на нее в 1,2–1,5 трлн руб., объясняя столь высокие потребности тем, что дорога, которая пройдет в горах, потребует строительства ряда тоннелей. По итогам обсуждений (по сведениям “Ъ”, программа стала предметом споров в правительстве) было решено заложить в 2025–2026 годах только 130 млрд руб. и лишь на один участок — обход Дагомыса, который станет продолжением уже существующего обхода Сочи. Правительство решило также добавить 4 млрд руб. на обход Адлера, который уже строится, доведя финансирование до 54 млрд руб. Перспективы остальной части трассы пока неясны.

Дополнительно 100 млрд руб. заложено на реконструкцию участка М-4 от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая (Ростовская область). «Там очень плохое основание (дорожного полотна.— “Ъ”), и затраты на поддержание дороги абсолютно необоснованны,— пояснял глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью “Ъ” в сентябре.— Нужно делать реконструкцию, увеличив количество полос с четырех до шести». Он также говорил о необходимости расширить до четырех полос участок М-4 Горячий Ключ—Джубга, но на него в программе денег нет.

Еще 4 млрд руб. (к ранее запланированным 6 млрд руб.) федеральное правительство добавило на новые развязки ЦКАД с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе; их построят в 2025–2027 годах. 900 млн руб. направляется на развязку на М-11 около Пулково. В программе также упоминаются проекты КАД-2 (новая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга) и обхода Орехово-Зуево и Ликино-Дулево в составе А-108. Они также обсуждаются уже много лет. Финансирование проектов осталось прежним — 295 млрд и 20 млрд руб. соответственно. Деньги начнут выделять не ранее 2027–2028 годов.

Планируемые госкомпанией сборы от проезда по платным дорогам составят 1,07 трлн руб. за пять лет. Это на 175 млрд больше, чем было запланировано ранее.

Из этой суммы 415 млрд руб. принесут пользователи М-4, 284 млрд руб.— М-12, 146 млрд руб.— М-11, 125 млрд руб.— ЦКАД.

«Ввиду изменений макроэкономической ситуации, принятия новых решений в рамках формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период происходит корректировка программных документов,— пояснили “Ъ” в госкомпании "Автодор".— Реализация новой редакции программы позволит реализовать все поставленные перед госкомпанией задачи».

Правительство сохранило финансирование объектов, у которых есть понятный «транспортный и гуманитарный» смысл, считает научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Общее удорожание программы, считает эксперт, связано с ростом цен на логистику доставки стройматериалов. Он не исключает, что через год в программу внесут изменения и список объектов, как и сроки, будут корректироваться.

Иван Буранов