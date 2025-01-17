Объем предложения в элитных новостройках Петербурга достиг исторического минимума

Объем предложения элитного жилья в Петербурге за год сократился на 30% и достиг исторического минимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group. На текущий момент в городе предлагают купить 590 квартир и апартаментов общей площадью 73,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На фоне сокращения объема экспозиции средневзвешенная цена предложения выросла на 26% за год и к концу декабря достигла отметки 793 тыс. руб. за «квадрат».

Аналитики подчеркивают, что в 2024 году рынок Петербурга пополнился двумя элитнымих жилыми комплексами — «ЛДМ» от Группы «Эталон» и «Моисеенко 10» от девелопера Fizika Development. Оба объекта относятся к подклассу «премиум».

Общий проектный объем новых объектов составил 56,7 тыс. кв. м, или 630 квартир, что в два раза превысило показатели прошлого года по площади и в 3,7 раза – по количеству лотов. Ввиду небольшой средней площади квартир в новых домах – 91 кв. м, по общей площади лотов показатель превысил значения последних трех лет.

Повышение девелоперской активности не позволило сохранить объем предложения на уровне конца 2023 года. Это связано с изменением подхода застройщиков к выводу нового предложения на рынок. В условиях экономической нестабильности девелоперы предпочитают осторожную стратегию, предлагая квартиры и апартаменты небольшими партиями.

По словам директора департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алии Ханбековой, в 2025 году специалисты ожидают сохранения высокого интереса покупателей к элитному жилью. Дополнительно простимулировать рынок может ожидаемое снижение ключевой ставки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четвертый апарт-отель сети Avenir, Ladozhsky Avenir, получил разрешение Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию. Апарт-отель построен ГК «ПСК» на проспекте Энергетиков, в десяти минутах пешком от станции метро «Ладожская». Строительство завершено в срок. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

Андрей Маркелов