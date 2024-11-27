ОСАГО покроют б/у запчастями
Поможет ли справиться с дефицитом использование при ремонте подержанных деталей
Страховщики просят правительство разрешить ремонтировать машины по ОСАГО подержанными запчастями. Из-за санкций отрасль столкнулась с дефицитом некоторых компонентов, поэтому восстановить авто за 30 дней, как того требует закон, сейчас почти невозможно. Об этом говорится в письме, которое Российский союз автостраховщиков направил кабинету министров. Авторы обращения указывают, что использование подержанных запчастей при ремонте без согласия автовладельца решило бы проблему. Такая практика уже применяется за рубежом.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Для проработки требований к таким деталям РСА совместно с Минтрансом привлекли НИИ автомобильного транспорта. Там рекомендовали применять б/у запчасти только на машины старше шести лет. По оценкам института, мера позволит снизить затраты на ремонт на 10-15%. А само восстановление будет проходить на 90% быстрее. Использование подержанных элементов при ремонте по ОСАГО поддерживает и вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Б/у запчасти стоят дешево, целесообразно использовать такие детали, если они в хорошем состоянии, если их ставят, например, на машины того же возраста, может, старше или чуть моложе.
Главное, что деталь доступна и не влияет на безопасность управления автомобилем. А в нашей ситуации, когда очень острый дефицит запчастей, такое решение представляется дважды и трижды рациональным. Лучше ремонтировать машину сейчас, ставя на нее чужой капот, чем держать машину на стоянке в ожидании, когда через несколько месяцев тебе привезут новый капот. Плюс это позволяет удешевлять ремонт, как следствие, это будет влиять и на стоимость самого полиса. При этом, естественно, требуется определенное нормотворчество в части установления контроля над тем, чтобы не использовали некоторые специфические детали, которые надо ставить только новые, чтобы было соответствующее качество этих деталей, чтобы не ставили ржавые».
По действующим правилам, использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО можно только при согласии автовладельца. Как правило, это касается кузовных деталей: бамперов, дверей, стекол или фонарей, говорят опрошенные “Ъ FM” страховщики. В НИИ автотранспорта отдельно предлагают запретить повторное использование, например, подушек и ремней безопасности, электронных блоков управления или оборудования для питания двигателей. При этом в августе «Автостат» подсчитывал, что в России больше 70% автомобилей старше десяти лет. В сегменте легковых авто речь идет о 37 млн транспортных средств. И покрыть весь рынок б/у деталями невозможно, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:
«Это кузовные детали и детали интерьера, экстерьера, часть электрики и так далее. На ходовую часть, естественно, никто не поставит б/у запчасти. Откуда берутся эти детали? Во-первых, автомобили продаются на аукционах битые, с них вырезают целые детали автомобиля, во-вторых, продаются нереализованные, которые по гарантии у дилера где-то остались, их списали и ликвидировали. В-третьих, с испытаний, с полигонов автомобили тоже покупаются. Б/у зачасти в любом ремонте максимально покрывают 10-15%. Это все уже работает лет десять, независимо от того, узаконило это правительство или нет.
В любом сервисе вам предложат на выбор: поставить б/у деталь и не доплачивать, поставить китайскую и не доплачивать, либо поставить оригинал, но доплатить. 80% людей выбирают б/у оригинал».
По оценкам Российского союза автостраховщиков, проблемы с поставками запчастей потенциально затрагивают более 60 млн автомобилей россиян. В текущих условиях доля ремонта по ОСАГО упала ниже 5%. В большинстве случаев автовладельцы предпочитают получить возмещение деньгами. Сумма в итоге не покрывает расходы на восстановление авто, говорят в РСА.
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