ОСАГО покроют б/у запчастями

Страховщики просят правительство разрешить ремонтировать машины по ОСАГО подержанными запчастями. Из-за санкций отрасль столкнулась с дефицитом некоторых компонентов, поэтому восстановить авто за 30 дней, как того требует закон, сейчас почти невозможно. Об этом говорится в письме, которое Российский союз автостраховщиков направил кабинету министров. Авторы обращения указывают, что использование подержанных запчастей при ремонте без согласия автовладельца решило бы проблему. Такая практика уже применяется за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для проработки требований к таким деталям РСА совместно с Минтрансом привлекли НИИ автомобильного транспорта. Там рекомендовали применять б/у запчасти только на машины старше шести лет. По оценкам института, мера позволит снизить затраты на ремонт на 10-15%. А само восстановление будет проходить на 90% быстрее. Использование подержанных элементов при ремонте по ОСАГО поддерживает и вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Б/у запчасти стоят дешево, целесообразно использовать такие детали, если они в хорошем состоянии, если их ставят, например, на машины того же возраста, может, старше или чуть моложе.

Главное, что деталь доступна и не влияет на безопасность управления автомобилем. А в нашей ситуации, когда очень острый дефицит запчастей, такое решение представляется дважды и трижды рациональным. Лучше ремонтировать машину сейчас, ставя на нее чужой капот, чем держать машину на стоянке в ожидании, когда через несколько месяцев тебе привезут новый капот. Плюс это позволяет удешевлять ремонт, как следствие, это будет влиять и на стоимость самого полиса. При этом, естественно, требуется определенное нормотворчество в части установления контроля над тем, чтобы не использовали некоторые специфические детали, которые надо ставить только новые, чтобы было соответствующее качество этих деталей, чтобы не ставили ржавые».

По действующим правилам, использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО можно только при согласии автовладельца. Как правило, это касается кузовных деталей: бамперов, дверей, стекол или фонарей, говорят опрошенные “Ъ FM” страховщики. В НИИ автотранспорта отдельно предлагают запретить повторное использование, например, подушек и ремней безопасности, электронных блоков управления или оборудования для питания двигателей. При этом в августе «Автостат» подсчитывал, что в России больше 70% автомобилей старше десяти лет. В сегменте легковых авто речь идет о 37 млн транспортных средств. И покрыть весь рынок б/у деталями невозможно, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Это кузовные детали и детали интерьера, экстерьера, часть электрики и так далее. На ходовую часть, естественно, никто не поставит б/у запчасти. Откуда берутся эти детали? Во-первых, автомобили продаются на аукционах битые, с них вырезают целые детали автомобиля, во-вторых, продаются нереализованные, которые по гарантии у дилера где-то остались, их списали и ликвидировали. В-третьих, с испытаний, с полигонов автомобили тоже покупаются. Б/у зачасти в любом ремонте максимально покрывают 10-15%. Это все уже работает лет десять, независимо от того, узаконило это правительство или нет.

В любом сервисе вам предложат на выбор: поставить б/у деталь и не доплачивать, поставить китайскую и не доплачивать, либо поставить оригинал, но доплатить. 80% людей выбирают б/у оригинал».

По оценкам Российского союза автостраховщиков, проблемы с поставками запчастей потенциально затрагивают более 60 млн автомобилей россиян. В текущих условиях доля ремонта по ОСАГО упала ниже 5%. В большинстве случаев автовладельцы предпочитают получить возмещение деньгами. Сумма в итоге не покрывает расходы на восстановление авто, говорят в РСА.

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Владислав Викторов