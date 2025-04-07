Правительство не поддержало повышение лимитов выплат по ОСАГО

Правительство не поддержит законопроект об увеличении лимитов выплат в рамках ОСАГО гражданам, пострадавшим в ДТП. Проект отзыва, утвержденный комиссией по законопроектной деятельности, есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поправки к закону об ОСАГО в конце января внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов от ЛДПР. Предлагалось поднять лимиты компенсации ущерба здоровью потерпевшего в ДТП с 500 тыс. до 650 тыс. руб., ущерба имуществу (то есть автомобилю) — с 400 тыс. до 520 тыс. руб.

Авторы проекта указывали, что максимальные суммы выплат не менялись с 2014 года, а за это время увеличилась стоимость запчастей, восстановительного ремонта и медицинских услуг. Против инициативы выступали в Российском союзе автостраховщиков, Банке России и Минфине.

В отзыве правительства представлена позиция ЦБ, согласно которой увеличение страховых выплат потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин. Это создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автогражданка расширяется».

Полина Мотызлевская