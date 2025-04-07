Песков: Россия согласна на прекращение огня, но должна обеспечить свои интересы

Президент России Владимир Путин по-прежнему поддерживает идею о прекращении огня на Украине, но перед этим необходимо ответить на некоторые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Среди прочего Москва обеспокоена из-за рисков перевооружения украинской армии. В урегулировании конфликта Россия должна в первую очередь учитывать собственные интересы, подчеркнул господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киева. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил»,— отметил представитель Кремля.

В марте США предложили установить 30-дневное прекращение огня на Украине, а затем заключить соглашение об окончательном завершении боевых действий. Киев принял это предложение. Владимир Путин обратил внимание на нюансы, которые необходимо учесть, в том числе — кто будет следить за соблюдением условий перемирия. По итогу отдельных консультаций США с Россией и Украиной стороны договорились прекратить удары по энергетическим объектам, а в дальнейшем — в Черном море. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не может принимать предложения США по Украине «просто как есть».

Об ультиматуме Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян