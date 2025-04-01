Рябков: Россия не может принимать «как есть» предложения США по Украине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия воспринимает всерьез предложения США по Украине, но не может принять их «просто как есть». По его словам, американская позиция не предполагает устранения первопричин российско-украинского конфликта, это необходимо исправить. Господин Рябков также подчеркнул, что Вашингтон не призывает Киев «прекратить войну».

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«У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде»,— сказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами»,— отметил дипломат.

В марте США предложили установить 30-дневное прекращение огня на Украине, а затем заключить соглашение об окончательном завершении боевых действий. Киев принял это предложение. Российский президент Владимир Путин обратил внимание на нюансы, которые необходимо учесть, в том числе — гарантии того, что Украина не использует это время для перевооружения. По итогу отдельных консультаций США с Россией и Украиной стороны договорились прекратить удары по энергетическим объектам, а в дальнейшем — в Черном море. Условия мирной сделки при этом пока не согласованы.

Об ультиматуме Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян