Близкие к Трампу инвесторы раскритиковали его тарифы

Известные инвесторы с Уолл-стрит открыто раскритиковали президента США Дональда Трампа за введение импортных пошлин на товары почти изо всех стран мира, пишет The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

В ночь со 2 на 3 апреля господин Трамп ввел «зеркальные» десятипроцентные пошлины на импорт в США из 185 стран. Они также усилены 17–49% ставками для государств, у которых наблюдается особенно сильная асимметрия в торговле с США. Решение президента вызвало обвал фондовых рынков по всему миру, а американские компании потеряли $6 трлн капитализации за два дня.

Один из самых активных сторонников господина Трампа, миллиардер Билл Акман, управляющий хедж-фондом Pershing Square, призвал к 90-дневной приостановке действия тарифов для проведения переговоров с другими странами. «Если мы начнем экономическую ядерную войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес остановятся, потребители закроют свои кошельки, и мы нанесем серьезный ущерб нашей репутации в глазах остального мира, на восстановление которой уйдут годы, а возможно, и десятилетия»,— написал господин Акман в социальной сети X.

Говард Маркс, сопредседатель инвесткомпании Oaktree Capital, заявил в интервью Bloomberg, что Дональд Трамп ведет страну «от свободной торговли и глобализации к системе, которая ведет к изоляции Соединенных Штатов».

Против политики господина Трампа высказался и бывший начальник нынешнего министра финансов США Скотта Бессинта в хедж-фонде Джорджа Сороса Стэн Дракенмиллер, который всегда поддерживал Республиканскую партию. «Я не поддерживаю тарифы, превышающие 10%»,— написал он в X.

Кирилл Сарханянц