Близкие к Трампу инвесторы раскритиковали его тарифы
Известные инвесторы с Уолл-стрит открыто раскритиковали президента США Дональда Трампа за введение импортных пошлин на товары почти изо всех стран мира, пишет The Wall Street Journal.
Фото: Kent Nishimura / Reuters
В ночь со 2 на 3 апреля господин Трамп ввел «зеркальные» десятипроцентные пошлины на импорт в США из 185 стран. Они также усилены 17–49% ставками для государств, у которых наблюдается особенно сильная асимметрия в торговле с США. Решение президента вызвало обвал фондовых рынков по всему миру, а американские компании потеряли $6 трлн капитализации за два дня.
Один из самых активных сторонников господина Трампа, миллиардер Билл Акман, управляющий хедж-фондом Pershing Square, призвал к 90-дневной приостановке действия тарифов для проведения переговоров с другими странами. «Если мы начнем экономическую ядерную войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес остановятся, потребители закроют свои кошельки, и мы нанесем серьезный ущерб нашей репутации в глазах остального мира, на восстановление которой уйдут годы, а возможно, и десятилетия»,— написал господин Акман в социальной сети X.
Говард Маркс, сопредседатель инвесткомпании Oaktree Capital, заявил в интервью Bloomberg, что Дональд Трамп ведет страну «от свободной торговли и глобализации к системе, которая ведет к изоляции Соединенных Штатов».
Против политики господина Трампа высказался и бывший начальник нынешнего министра финансов США Скотта Бессинта в хедж-фонде Джорджа Сороса Стэн Дракенмиллер, который всегда поддерживал Республиканскую партию. «Я не поддерживаю тарифы, превышающие 10%»,— написал он в X.