ФАС попросили проверить инициативу о локализации такси на дискриминацию

Законопроект о локализации такси нарушает ряд действующих законов и может быть оспорен вскоре после принятия. Это следует из письма от союза пользователей платформы «Цифровой мир» на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского. В нем он попросил дать правовую оценку законопроекту о локализации автомобилей в такси с точки зрения недобросовестной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Введение фактического запрета на использование автомобилей не российского производства может спровоцировать международные разбирательства. Об этом сообщил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев. Он отметил, что сейчас под требования подходят лишь четыре модели «Автоваза»: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura.

«Помимо прямого нарушения антимонопольного законодательства, принятие законопроекта о локализации приведет к росту цен на услуги такси, за счет удорожания обслуживания машин, увеличению времени простоев автомобилей. А также к ухудшению уровня комфорта и безопасности автопарка»,— написал Корнеев (цитата по ТАСС).

В законопроекте предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации будет измеряться в баллах. Минимально допустимое количество — 3 200. Если документ примут, он может вступить в действие уже осенью 2025 года. Сейчас проект готовится к рассмотрению во II чтении.

21 февраля президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту с просьбой пересмотреть законопроект. По мнению господина Жеманкина, требования могут лишить работы сотни тысяч индивидуальных перевозчиков, которым недоступна замена авто.