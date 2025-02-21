Путина попросили не принимать закон о такси только российской сборки

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к Владимиру Путину (письмо есть у «Ъ») с просьбой пересмотреть законопроект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей использовать автомобили только российской сборки. В письме подчеркивается, что такие требования могут создать серьезные проблемы для сотен тысяч индивидуальных перевозчиков, которым недоступна замена авто из-за высокой стоимости и ограниченного модельного ряда.

Законопроект, разработанный сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым, предполагает, что уровень локализации авто будет измеряться в баллах, а регионы смогут устанавливать свои требования. В ОСР предупреждают, что принятие закона в текущем виде может поставить многих перевозчиков на грань банкротства, особенно в регионах, где доля российских авто в таксопарках крайне низка.

Подробнее читайте в материале «Такси не едет».