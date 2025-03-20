Кредиты рассрочили весь рост

Выдача товарных (POS) кредитов упала по итогам февраля более чем на 60%, до уровня весны 2022 года. Одним из ключевых факторов, замедляющих развитие кредитования покупок в торговых сетях, участники рынка называют активное развитие конкурирующих сервисов рассрочек от маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ) по POS-кредитованию за февраль 2025 года. За месяц банки выдали 198,07 тыс. товарных кредитов на 11,91 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 63%, объем — на 66%. По сравнению с результатами января снижение количества выданных кредитов в феврале составило 12%, объема — 14%. В денежном выражении, по данным ОКБ, выдачи POS-кредитов упали до уровня апреля 2022 года.

Подтверждают падение уровня выдач до весны 2022 года и данные аналитического агентства Frank RG (в абсолютном выражении цифры разнятся, так как Frank RG собирает данные в целом по рынку, а ОКБ — от тех банков, которые передают в бюро информацию).

В банках подтверждают тенденцию. «В этом году в феврале по сравнению с январем видим снижение интереса примерно на 20–25%»,— указали в пресс-службе ОТП-банка. По словам управляющего директора Совкомбанка Александра Дворского, в феврале по сравнению с январем банк зафиксировал снижение объемов выданных POS-кредитов примерно на 18%, количества — на 20%. «После ужесточения требований ЦБ к розничным заемщикам в четвертом квартале 2024 года требуется больше капитала для выдачи POS-кредитов, мы сознательно решили сместить фокус с POS-кредитования в сторону трансакционных продуктов Daily Banking и BNPL»,— указала вице-президент МТС-банка Ирина Брусенцева. Ключевые игроки в POS-сегменте прогнозировали негативное влияние на норматив Н1.0 около 1–2 п. п., поэтому снизили активность в наиболее капиталоемких продуктах, подтверждает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Но наиболее существенным фактором, влияющим на динамику POS-кредитования, эксперты называют развитие сервиса рассрочек (BNPL, buy now pay later) от маркетплейсов. «Влияние маркетплейсов ощутимо, и оно тормозит рынок POS-кредитования»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Рассрочка от маркетплейсов сейчас выходит на первое место и потеснит сегмент POS-кредитования»,— соглашается главный аналитик Ингосстрах-банка Петр Арронет. Маркетплейсы активно развивают собственные финансовые сервисы, включая рассрочки и кредитование, указывает президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. С лета 2024 года объем трансакций через «Яндекс Сплит» (сервис BNPL) демонстрирует стабильный рост, указали в пресс-службе «Яндекса». «Осенью и зимой наблюдается традиционный подъем потребительской активности, особенно в период масштабных распродаж у партнеров,— пояснили там.— Весной рост поддерживается гендерными праздниками». В «Вайлдберрис» и «Озон» не ответили на запрос “Ъ”.

«С начала июля по декабрь 2024 года мы фиксируем положительную динамику в объемах выдач BNPL, оборот вырос на 60%»,— указали в сервисе BNPL «Подели». «Рынок BNPL в 2024 году достиг порядка 300 млрд руб., что в 1,6 раза превышает показатель 2023 года, оценивают в сервисе "Долями".— На фоне тенденции к активному участию маркетплейсов в развитии и присоединении BNPL-сервисов прогнозируем, что в 2025 году объем рынка BNPL может достичь 400 млрд руб.». По данным Frank RG, по итогам 2024 года объем рынка POS-кредитования (портфель) составил 434,1 млрд руб. При этом ни в «Долями», ни в «Подели» не видят тенденции к замещению POS-кредитов BNPL-сервисами.

По оценкам аналитика НКР Софьи Остапенко, в условиях сохранения жестких макроусловий и регуляторных ограничений динамика выдач в сегменте POS-кредитования останется отрицательной, возврат к росту возможен не ранее 2026 года и при условии устойчивого снижения ключевой ставки.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов