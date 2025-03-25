Ипотека смягчает риторику

Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий ипотечного кредитования: первый намерен снизить ставки, второй — первоначальный взнос. Примеру лидеров рынка готовы последовать и другие крупные игроки. Даже незначительное снижение ставок, по мнению ЦБ, способно оживить рынок, и, по оценкам его участников, выдачи в марте к февралю вырастут на 10–25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

ВТБ сообщил, что снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков — до 30% с 50%. Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. В начале марта ВТБ снижал ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. О том, что рассматривает возможность следующего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время, 25 марта сообщил и Сбербанк. До этого Сбербанк снижал ставки по рыночной ипотеке на 1–1,5 п. п. в зависимости от первоначального взноса (см. “Ъ” от 5 марта).

Не намерены отставать от лидеров и другие банки. Так, зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов сообщил, что банк планирует снизить ставку по первичному рынку с 1 апреля до 27,2%. «Ограничений по размеру первоначального взноса мы не вводили»,— уточнил он. По словам руководителя дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-банка Анастасии Якуповой, банк снизил по рыночным программам первоначальный взнос до 30%. «Банк "Санкт-Петербург" готов рассмотреть возможность снижения ипотечной ставки в рамках стандартных программ кредитования»,— отмечает руководитель направления ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Анна Андреева. «Мы планируем смягчать условия по ипотечному кредитованию для отдельных сегментов клиентов. В первую очередь это касается зарплатных клиентов и объектов, которые находятся на проектном финансировании банка»,— отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева.

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Во вторник, 25 марта ЦБ раскрыл данные о динамике ипотечного рынка в феврале. Выдачи ипотеки в феврале выросли на 79% (227 млрд руб. после 127 млрд руб. в январе с его характерным сезонным замедлением). Динамику февраля в том числе поддержало улучшение условий льготных программ, подчеркнули в ЦБ. Выдачи ипотеки с господдержкой составили 198 млрд руб. Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие (29 млрд руб.) на фоне очень высоких ставок (в феврале ставки достигали 29,5%), отметил регулятор.

При этом в ЦБ считают, что дальнейший рост ипотечного портфеля, возможно, будет постепенно ускоряться из-за снижения рыночных ставок.

По данным института развития ДОМ.РФ на 21 марта, средневзвешенные ставки по ипотеке топ-20 банков на этом рынке составляли 27,92% на первичном рынке и 28,41% — на вторичном. Ипотечные тарифы за прошедший период марта обновили 17 игроков, указали в финансовом маркетплейсе Банки.ру. «Основная часть из них снизила ставки, однако размер коррекции пока что небольшой — от 1 до 2 п. п в зависимости от банка»,— указывает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Согласно данным опрошенных “Ъ” банков, в марте выдачи ипотеки показали рост к февралю. «По нашим предварительным оценкам, по итогам марта рынок ипотеки в России может показать прирост в пределах 10% к уровню февраля»,— указали в ВТБ. В Абсолют-банке сообщили, что в части выдач по ипотеке наблюдается положительная динамика в марте относительно февраля, рост составляет примерно 10–15%. «Наш прогноз марта выше февраля на 25–30%»,— отметили в Альфа-банке.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» кандидата экономических наук Олега Абелева, массовым смягчение условий ипотечного кредитования пока не станет. «Крупные банки имеют возможность без сильной нагрузки на капитал снижать ставки по ипотеке при неснижении ключевой»,— отмечает он. Позитивная месячная динамика не должна вводить в заблуждение, особенно учитывая ряд новых ограничений, связанных с ужесточением макропруденциального регулирования и введением ипотечного стандарта, предостерегает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Ксения Дементьева