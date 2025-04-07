Из Telegram пропал признанный иноагентом канал ВЧК-ОГПУ

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом иностранным агентом), у которого было 1,1 млн подписчиков, оказался недоступен. Анонимные авторы канала заявили, что его удалило руководство Telegram. Предположительно, это сделали по решению суда.

Минюст объявил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» иноагентом в июле 2024 года. В декабре Таганский райсуд Москвы потребовал от Telegram удалить канал в том числе за публикацию информации, «направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» и дискредитирующую действия органов власти и вооруженных сил России. Решение было вынесено по административному делу на основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Минюст считает авторами канала бывшего журналиста издания «Росбалт» Александра Шварева и Алишера Абдуллаева, следует из информации на сайте ведомства. В 2019 году обоих объявили в международный розыск по обвинению в клевете и вымогательстве.