«Похоже, вести тотальную войну Дональд Трамп не намерен»

В Минфине США ответили на вопрос о потенциальном смягчении таможенных пошлин. 6 апреля Скотт Бессент заявил, что ведомство оценит предложения на этот счет. Так чиновник прокомментировал информацию о том, что более 50 стран попросили Трампа начать переговоры о пересмотре тарифов. Министр торговли Говард Латник добавил, что несмотря на готовность партнеров к обсуждению, ограничения вступят в силу в заранее объявленный срок. 12 апреля ставка на импорт товаров из ЕС составит 20%. А пошлины на продукцию из КНР с учетом принятых ранее мер достигнут 54%. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, какие страны могут убедить Дональда Трампа изменить свои решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Введение пошлин на иностранные товары или, как это назвал Дональд Трамп, «день освобождения» специалисты именуют не иначе как началом первой мировой торговой войны. Причем мало у кого есть сомнения в том, кто именно является в данном случае агрессором. Зато много вопросов вызывает объявленный американским президентом сasus belli.

Дело в том, что тарифы, якобы взимаемые с американских товаров, совершенно не соответствовали реальным данным. Однако довольно быстро выяснилось, что в Белом доме просто поделили торговый дефицит США с каждой конкретной страной на импорт товаров из этого же государства. Обнаруживший эту закономерность финансовый журналист Джеймс Суровецки привел пример: дефицит торговли США с Индонезией составляет $17,9 млрд, а импорт из Индонезии равен $28 млрд. $17,9 млрд разделить на $28 млрд получается 64%. Эта формула работала со всеми странами из большой таблицы, представленной Трампом, за исключением стран ЕС, которых в Белом доме решили наказать, как говорится, списочно.

Финансисты объясняют, что таким бесхитростным способом Вашингтон решил бороться с торговым дефицитом, который у США фиксируется чуть ли не с 1976 года. Хотя позволит ли введение тарифов побороть внешнеторговый дефицит, вопрос крайне дискуссионный. Ведь в целом дефицит далеко не всегда является абсолютным злом. Например, Вьетнам, которого наказали аж на 46% встречных пошлин. Вся вина страны состоит в том, что Ханой позволил американским компаниям создать на своей территории альтернативу китайскому рынку. Думали же, что торговая война будет с Китаем, а не со всем миром, и искали замену Поднебесной. Нашли на свою голову…

Впрочем, похоже, что вести тотальную войну Трамп не намерен. Он уже дал понять, что готов договариваться с теми, кто предложит «что-то феноменальное». Как это может выглядеть, мы узнаем уже 7 апреля во время внеочередного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Еврейскому государству ведь тоже прописали 17%, поэтому Биби будет пытаться убедить Вашингтон в своей феноменальной полезности.

А заодно стороны обсудят перспективы использования появившегося окна возможностей. Ведь в результате «дня освобождения» американские биржи показали рекордные темпы падения. Последние два биржевых дня прошлой недели вошли в топ-5 самых худших с 1945 года. А раз хуже некуда, то почему бы не провести под шумок и какие-нибудь силовые действия, например, на Ближнем Востоке? А потом объявить тарифную амнистию в отношениях некоторых стран, и рынки отреагируют не столько на бомбы, сколько на послабления.

Трудно отделаться от впечатления, что Трамп прекрасно понимает эти перспективы и будет использовать "первую мировую торговую" не только на рыночных полях сражений. Ведь не зря многие обратили внимание, что в представленном списке стран нет России.

А между тем, если исходить из логики расчетов, то в отношении Москвы должны были бы быть введены тарифы в размере 42%. Но в Белом доме, похоже, решили, что это предмет отдельных торгов и переговоров.

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Михаил Гуревич