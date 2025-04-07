На достройку нижегородского «Дома правительства» направят 146,5 млн рублей

Открытый конкурс в электронной форме на достройку здания «Дома правительства» в нижегородском кремле объявлен 4 апреля 2025 года. Заказчиком работ выступает управление делами регионального правительства, указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 146,5 млн руб. Подрядчику необходимо будет выполнить строительные работы в первом блоке первой очереди здания.

Итоги закупки подведут 25 апреля, выполнить работы необходимо до 15 декабря 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджет текущего года на достройку «Дома правительства» заложили 151,65 млн руб.

В адресной инвестиционной программе Нижегородской области годом завершения строительства значится 2027 год. Строить здание начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2008 году работы остановили, не законсервировав, из-за чего впоследствии часть конструкций пришлось разбирать. Затем строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достраивают первый блок.

Нынешние власти обсуждают идею создания в «Доме правительства» отеля, а сами намерены вовсе съехать из кремля.

Галина Шамберина