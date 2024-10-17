Нижегородские власти обсуждают идею создания отеля в «Доме правительства»

Как сообщили источники «Ъ-Приволжье», под председательством заместителя губернатора Олега Берковича обсуждались проекты новых гостиниц в Нижнем Новгороде. В том числе возникла идея организовать отель в 14-м корпусе кремля, известном как Дом правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это здание, в котором сейчас располагается областное министерство экологии и другие ведомства, поэтапно достраивается еще со времен губернатора Валерия Шанцева. В рамках концепции музеефикации кремля и будущего переезда чиновников в еще не построенный правительственный квартал на Сенной площади якобы и было предложено рассмотреть концепцию гостиницы.

Официально в правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. «В процессе работ по благоустройству территории Нижегородского кремля обсуждаются разнообразные предложения. Однако на текущий момент преждевременно говорить о каких-либо новых решениях», – отметили в пресс-службе губернатора.

Иван Сергеев