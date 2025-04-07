WSJ: 79% опрощенных республиканцев выступили против оказания помощи Украине

Разногласия между Демократической и Республиканской партиями по поводу внешней политики США настолько сильные, что похожи на «пропасть», приводит The Wall Street Journal (WSJ) результаты собственного опроса. Чаще против свободной торговли и соблюдения международных обязательств выступают республиканцы. Противников помощи Украине среди них — 79%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Опрос провели в конце марта. В нем приняли участие 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей.

По каким вопросам мнения представителей двух партий разделились:

международные альянсы — 81% республиканцев считают, что союзники США «не взяли на себя достаточно ответственности за собственную оборону» и надо прекратить обеспечивать их защиту, в то время как 83% демократов назвали международные альянсы источником силы;

— 81% республиканцев считают, что союзники США «не взяли на себя достаточно ответственности за собственную оборону» и надо прекратить обеспечивать их защиту, в то время как 83% демократов назвали международные альянсы источником силы; сотрудничество с НАТО — среди демократов 81% высказались в пользу альянса, среди республиканцев — 31%;

— среди демократов 81% высказались в пользу альянса, среди республиканцев — 31%; помощь Украине — 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи Украине, 79% республиканцев выступили против (среди всех опрошенных 49% выступили за помощь Украине, 44% — против);

— 83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи Украине, 79% республиканцев выступили против (среди всех опрошенных 49% выступили за помощь Украине, 44% — против); пошлины — почти 77% республиканцев поддерживают их введение под предлогом того, что они «помогают создавать рабочие места в США и приносят пользу», в то время как 93% демократов заявили, что пошлины привели к росту цен и в основном последствия от них негативные.

В марте, после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, США приостановили военную помощь Украине. Поставки вооружений возобновили вскоре после переговоров делегаций Украины и США в Эр-Рияде в том же месяце.

О поддержке Украины странами Европы — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».