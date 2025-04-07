МВД и ФСБ с помощью ИИ ликвидировали сети мошенников в 11 регионах

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность зарубежных мошенников. Они использовали виртуальные серверы в Европе для удаленного управления звонками. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России широко применяют обработку больших массивов данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет вычислять расположение сетей, которые используют злоумышленники, а также собирать интересующие следователей и оперативников данные об их деятельности»,— написала госпожа Волк в Telegram.

Чтобы раскрыть сеть, полиция с помощью ИИ проанализировала большие массивы данных и вычислила инфраструктуру мошенников. В результате операции было выявлено 28 SIM-боксов и два SIM-банка в пяти регионах. Установлено 7 тыс. номеров, связанных с мошенническими схемами. Задержаны 15 организаторов узлов связи и изъято оборудование, тысячи SIM-карт и документы.

Операция прошла в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Чувашии, Башкортостане и Ставропольском крае. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении задержанных избраны разные меры пресечения.

В конце марта полиция совместно с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность сети узлов связи в Татарстане. Утверждалось, что организаторы сети предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян, предполагаемые преступники были задержаны.