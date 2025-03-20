МВД и ФСБ ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность сети узлов связи на территории Татарстана, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Организаторы сети предоставляли мошенникам с Украины возможность обманывать россиян, они задержаны.

«Преступники из-за рубежа звонили гражданам и под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение "Госуслуг". Затем от имени жителей нашей страны они оформляли микрокредиты и для возвращения заемных средств требовали перевести деньги на так называемые безопасные счета»,— написала Ирина Волк в Telegram-канале.

Как добавила представитель МВД, задержанные организаторы сети связи арендовали квартиры, где установили оборудование для подмены номеров телефонов на российские. По выявленным адресам прошли обыски. Изъято в том числе 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт, компьютеры и телефоны.

Полиция также вышла на других участников сети. Предположительно, ее организовали двое жителей Чебоксар. Как сообщила Ирина Волк, они по указанию зарубежных сообщников набирали желающих заработать деньги, приобретали необходимое оборудование и инструктировали соучастников.

МВД продолжает выявлять личности всех сообщников задержанных, а также потерпевших от действий мошенников. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».