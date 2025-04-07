Священников в зоне СВО предложили наделять статусом ветерана боевых действий

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей в воинских частях, участвующих в военной операции на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Изменения вносят в ст. 3 и 4 федерального закона «О ветеранах», новые нормы предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Предоставить статус инвалида боевых действий также предлагают священникам, ставшим инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в указанный период.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих и силовиков, которые отражали атаки ВСУ на приграничных территориях России. «Справедливая Россия — За правду» выступала за предоставление такого же статуса еще и военкорам, но ее поправки были отклонены.

Подробности — в материале «Ъ» «Военкоры не вписались в закон».