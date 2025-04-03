Госдума наделила участников боев в приграничье статусом ветеранов

Госдума на пленарном заседании 3 апреля приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих и силовиков, которые отражали атаки ВСУ на приграничных территориях России. Во втором чтении внесенную правительством РФ инициативу поддержали 388 депутатов, в третьем — 387.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

2 апреля думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, рекомендовал одобрить этот документ с учетом новых поправок. Наделить аналогичным статусом предлагалось участников добровольческих формирований, выполнявших те же задачи.

Напомним, изменения в федеральный закон «О ветеранах» закрепляют соответствующий статуса для военнослужащих, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» и во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Перечень таких территорий будет устанавливаться правительством РФ. Помимо военнослужащих, ветеранами боевых действий будут признаны сотрудники МВД, Следственного комитета, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и ряда других силовых ведомств.

Ко второму чтению депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в законопроект свои поправки, предложив распространить статус ветеранов также на военных корреспондентов и жителей Суджанского района Курской области. Однако Дума большинством голосов эти предложения отклонила.

Божена Иванова