«Газель» въехала в подземный переход в Москве из-за скользкой дороги

Водитель «Газели» въехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве, потому что не справился с управлением. Причиной стали скользкая дорога и летняя резина, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина»,— уточнил собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что пострадавших нет.

ЧП произошло сегодня, 7 апреля, утром. Машина ехала по Кутузовскому проспекту в сторону области. Из-за аварии вход в метро был временно заблокирован, позднее автомобиль оттуда вытащили. В Москве вчера, 6 апреля, начался снегопад, синоптики прогнозируют снег еще как минимум на два дня.