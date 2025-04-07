В Москве «Газель» въехала в переход на станции метро «Парк Победы»

«Газель» въехала в подземный переход на входе на станцию метро «Парк Победы» в Москве, передает ТАСС. Машина направлялась по Кутузовскому проспекту в сторону области. Из-за аварии вход в метро заблокирован.

В оперативных службах рассказали агентству, что «Газель» ехала из Башкирии. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Telegram-канал 112 пишет, что водитель не справился с управлением, но смог сам выбраться из машины. Утверждается, что внутри остался зажатым один пассажир.