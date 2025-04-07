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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной японскую НПО

Генпрокуратура РФ признала нежелательной японскую неправительственную организацию «Ассоциация по вопросам северных территорий». Она финансируется из бюджетных средств государства. Об этом сказано в сообщении ведомства. Организация является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Участники ассоциации эксплуатируют тему так называемых "северных территорий", под которыми подразумеваются российские острова Итуруп, Кунашир, и Малой Курильской гряды, публично заявляют о непризнании над ними юрисдикции России. ...организует практические семинары и занятия, направленные на популяризацию реваншистского движения»,— сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы и отказалась от переговоров о статусе островов и заключения мирного договора после присоединения Японии к санкциям в 2022 году. В 2023 году Япония впервые за двадцать лет назвала Южные Курилы незаконно оккупированными.

Об отношениях России и Японии — в материале «Туризм разворачивается на восток».

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