Индустрия переоценила эффект санкций

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) опубликовали результаты нового исследования компаний обрабатывающей промышленности — сравнение прогнозов влияния санкций в апреле 2022 года с реальностью в марте 2025-го. Основными следствиями трех лет «санкционной войны» для промышленности стали рост себестоимости выпускаемой продукции и цен из-за невозможности найти альтернативных поставщиков в РФ (см. график) – что и прогнозировали на предприятиях в 2022 году, когда внешние ограничения вводились. Между тем распространенность указанных последствий в 2025 году оказались чуть меньшей, чем ожидалось.

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На третье место по масштабу последствий санкций в 2025 году предприятия поставили рост импортозамещающего спроса, который определенно уменьшил негативные эффекты санкций и оказался чуть выше ожиданий, качество же продукции из-за недоступности сырья снизилось у 19% респондентов, хотя этого ожидали 26% компаний. Четвертое место в перечне проблем и в 2022, и в 2025 году заняло отсутствие поставщиков в «дружественных» странах. Масштаб явления компании оценили верно, ее решение потребовало сохранения «недружественного» импорта и увеличило логистические издержки, отмечают в ИНП.

Уход конкурирующего импорта с рынков сбыта почувствовали в 2025 году только 28% промпредприятий, что близко к ожиданиям 2022 года. Фактическое же негативное влияние санкций в 2025 году на эксплуатацию импортного оборудования (22%), существующие технологические цепочки (23%), объемы выпуска (9%) и инвестактивность (7%) оказалось существенно слабее ожиданий 2022 года. В точности оправдались ожидания роста инвестиций под импортозамещающий спрос (14%), снижения себестоимости из-за дешевизны аналогов сырья и комплектующих (5%). Близки к прогнозам влияние санкций на наем для удовлетворения импортозамещающего спроса — 11% против 9% в 2022 году — и на снижение конкуренции с российскими производителями — 7% против 9% соответственно.

Подтверждение тезиса об общем снижении зависимости выпуска от импорта подтверждает и исследование РАНХиГС, основанное на фактических, а не опросных данных (см. “Ъ” от 26 марта): в 2023 году доля затрат на него в общих затратах на материалы, оборудование и комплектующие составляла 7,6%, на 4,5 п. п. меньше, чем в 2021 году. Но меняется характер такой зависимости — на смену закупкам комплектующих приходит «привязка» к иностранным – преимущественно китайским — технологиям.

Артем Чугунов