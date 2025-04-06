Киловатты температурят

Потребление электроэнергии в РФ по итогам первого квартала снизилось на 1,7%, тогда как цены для промышленных потребителей выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регуляторов, этому способствовала теплая погода и снижение выработки ГЭС, особенно в Сибири. Аналитики прогнозируют рост энергопотребления за год в пределах 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков), объем планового электропотребления в первом квартале в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) снизился на 1% год к году, во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 2,5%. Индекс равновесных цен на оптовом рынке электроэнергии за этот период в этих зонах вырос на 16,3% и 31,5% соответственно. Это касается цен для коммерческих потребителей, тарифы для населения регулируются государством.

О снижении энергопотребления сообщал и председатель правления «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) Федор Опадчий. «У нас очень теплое было начало года, аномально теплое, поэтому сейчас (энергопотребление) — минус 1,7%. Это с начала года по 31 марта»,— цитировало его агентство ТАСС.

Федор Опадчий, глава «Системного оператора», 2 апреля, «РИА Новости»: Во многом нетипичная была зима за счет того, что средняя температура была практически по всей территории страны сильно выше температурной нормы прошлого года.

В СО сообщили “Ъ”, что приведенное к температурным условиям и без учета дополнительного дня високосного года потребление выросло на 0,1%. На изменение баланса и распределение выработки между электростанциями повлияло снижение выработки ГЭС на 11,5% в первом квартале в Единой энергосистеме России (ЕЭС России), следует из оперативных данных СО. Выработка сибирских ГЭС, по оценкам регулятора, снизилась более чем на 17% по сравнению с прошлым годом. По прогнозу СО, в 2025 году энергопотребление в ЕЭС России увеличится примерно на 2%.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что в первой ценовой зоне индекс РСВ (сектор торговли реально выработанными мегаватт-часами) в феврале вырос на 18% относительно февраля 2024 года, до 1,994 тыс. руб. за МВт•ч. В структуре предложения снизилась выработка АЭС и выросли объемы выработки ТЭС. Во второй ценовой зоне, по данным регулятора, индекс РСВ в феврале увеличился на 31% год к году, до 1,890 тыс. руб. за МВт•ч. В январе—феврале в Сибири сократилось предложение из-за снижения выработки ГЭС, что лишь частично компенсировалось увеличением объемов ТЭС.

По данным «Совета рынка», наиболее выраженно цены выросли в восточных регионах ОЭС Сибири (на 39,2% год к году) и Красноярском крае (на 32,7%) на фоне сокращения выработки ГЭС Ангарского каскада на 2,3 ГВт•ч, до минимальных среднемноголетних уровней в связи с экстремальным маловодьем.

Сергей Роженко из Kept указывает, что на динамику спроса также влияет объем ценопринимания — мощностей, которые подаются по нулевой цене и включаются приоритетно в диспетчерский график. Их объем, по мнению аналитика, сократился во многом из-за теплой погоды зимой: отсутствие снега снизило выработку ГЭС, а теплая погода привела к более раннему переводу в конденсационный режим ТЭЦ. «На цены также влияет индексация цен на газ в июле 2024 года на 11,2%, что транслируется в ценовые заявки ТЭС, и экономия ресурса иностранных ПГУ (парогазовых установок.— “Ъ”), когда им на смену чаще включаются боле старые и менее эффективные блоки»,— считает господин Роженко.

Денис Красновский из АКРА также связывает снижение электропотребления с теплой погодой. «На рост цен РСВ повлияла структура генерации: была снижена выработка АЭС и ГЭС, что привело к необходимости большей загрузки ТЭС»,— говорит он. По мнению аналитика, на росте цен могло сказаться увеличение экспорта электроэнергии из РФ в Казахстан и Грузию, а сдерживающим фактором стало снижение экспорта в Монголию. С учетом текущей динамики господин Красновский ожидает роста электропотребления по итогам года в пределах 3% относительно прошлого года.

Анна Тыбинь