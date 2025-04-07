Вечный процент от прибыли

Все большее распространение у российских предприятий получает оформление отношений с инвестором через инвестиционный заем, который позволяет софинансировать бизнес-проект в обмен на долю в прибыли. Такой вид договора специально законом не урегулирован, в результате возникают споры о том, какие условия являются кабальными. В частности, вправе ли такой заимодавец претендовать на получение части прибыли от коммерческого проекта в течение всего времени его существования. Ответить на этот вопрос предстоит Верховному суду РФ (ВС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экономколлегия ВС рассмотрит редкий спор об инвестзайме. История началась в августе—сентябре 2022 года, когда ИП Александр Миронин предоставил ООО «Хороший переводчик» (ХП) инвестиционный заем в размере 2 млн руб. на финансирование бизнес-проекта по производству и продаже одежды. По условиям договора компания должна была возвратить денежные средства четырьмя траншами по 500 тыс. руб. до 15 января 2023 года. А с 1 января того же года ХП обязался выплачивать ИП 20% от чистой прибыли проекта (предоставляя для этого бухотчетность и банковские выписки), но не менее 100 тыс. руб. ежемесячно вплоть до исключения организации из ЕГРЮЛ. В соглашении это называлось «процентами за пользование займом».

Инвестиционный заем относится к целевым и предполагает возврат денежных средств инвестору с вознаграждением в виде части дохода от проекта вместо классических процентов. Такой вид договора напрямую не предусмотрен законом, но Гражданский кодекс РФ (ГК) позволяет заключать не указанные в нем сделки, если их условия не нарушают императивные нормы.

В сентябре 2023 года предприниматель подал иск к ХП в Арбитражный суд Москвы о взыскании 3,45 млн руб., включая проценты, неустойки за просрочку и штраф за непредоставление отчетности. Исходя из судебных актов, сама сумма займа была возвращена в январе 2023 года. Первая инстанция частично удовлетворила иск, снизив требуемые суммы как несоразмерные нарушению. В итоге с ХП взыскали 700 тыс. руб. процентов за январь—июль 2023 года, 466 тыс. руб. неустойки и 500 тыс. руб. штрафа. Судебное решение предполагало последующее начисление сумм вплоть до их фактической выплаты заемщиком. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.

72,02 миллиарда рублей взыскали арбитражные суды по договорам займов и кредитов в первой половине 2024 года.

Компания подала жалобу в ВС, заявляя о несправедливых и «явно обременительных» условиях договора, которые существенно нарушают баланс интересов сторон. Обязательство уплачивать ИП часть чистой прибыли до даты прекращения реализации инвестпроекта (в виде исключения компании из ЕГРЮЛ), по мнению ХП, не отвечает принципу законности, поскольку «обязательства выплаты процентов по займу должны прекращаться возвратом самого займа». Свобода договора не является безграничной, к тому же нужно учитывать, не были ли условия сделки навязаны более сильной стороной, говорится в жалобе. ХП настаивает на злоупотреблении правом со стороны инвестора и признании спорных пунктов договора недействительными, рассчитывая также на «пересмотр размера штрафных санкций». По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 15 мая.

Инвестор или заимодавец

«В законе нет такой категории, как инвестиционный заем, на практике под ним понимают форму целевого финансирования, при которой средства выделяются на реализацию конкретного бизнес-проекта»,— говорит партнер юрфирмы СТРИМ Алена Антонова. В России инвестиционные займы между юрлицами стали довольно частым явлением, «особенно в сфере малого и среднего предпринимательства, где могут возникать сложности с банковским кредитованием», рассказывает старший юрист консалтинга Legal principles Евгений Строганов. «Заимодавец (а фактически инвестор) хочет получать свою долю прибыли, а в случае неудачи проекта иметь возможность вернуть вложенные деньги по правилам для займа»,— поясняет госпожа Антонова, поэтому «заключение полноценного инвестиционного соглашения ему невыгодно из-за риска потери инвестиций».

В отличие от классических займов, здесь стороны стараются установить более сложные механизмы возврата долга и начисления процентов, объясняют юристы. Так, в договоре инвестзайма обычно предусматриваются выплаты в виде доли от дохода или чистой прибыли заемщика, говорит адвокат АБ Asterisk Дмитрий Венгерский. В этой связи договор инвестиционного займа характеризуется повышенными рисками для инвестора, поскольку без отчетов, доступа к бухгалтерскому балансу и иным сведениям нельзя достоверно определить размер вознаграждения, указывает господин Венгерский. На этот случай, по его словам, условия договора обычно обязывают заемщика передавать необходимые документы инвестору и предусматривают штраф за их непредставление. Таким образом, инвестор получает гарантии возврата вложений, поскольку обязательство вернуть деньги не зависит от успеха проекта, но, с другой стороны, у него отсутствуют корпоративный контроль, прямой доступ к финансовым показателям и возможность влиять на принимаемые заемщиком решения, поясняют юристы.

Между тем «инвестиционные договоры нередко заключаются для того, чтобы избежать участия в корпоративных отношениях, хотя, по сути, они часто содержат элементы, схожие с участием в бизнесе», подчеркивает управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. На его взгляд, возникает риск «подмены корпоративных отношений такими договорами», с чем должен разобраться ВС. Арбитражные суды иногда признают подобные соглашения «сделками, прикрывающими оплату доли в бизнесе», признает и Алена Антонова. Это особенно актуально для договоров, не предусматривающих возврата вложенных средств, уточняют юристы. Впрочем, в деле с ХП обязанность вернуть 2 млн руб. займа была.

Однако у юристов нет единого мнения насчет срока, в течение которого инвестор вправе получать часть дохода от бизнес-проекта. Ограничение срока выплаты процентов (в виде доли чистой прибыли) временем существования бизнес-проекта становится частым явлением, говорит Алена Антонова. По мнению Евгения Строганова, срок выплат «может быть ограничен исключительно временем пользования таким займом», а в соглашении между ИП и ООО, по его мнению, «сформировались кабальные условия для юрлица». Стороны договора «не могут установить проценты за пользование займом, которые должны выплачиваться после того, как заемщик возвратил сумму основного долга», согласен Дмитрий Венгерский.

Массива наработанной практики по этому вопросу нет. “Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что в декабре 2017 года ВС подтвердил законность похожей сделки, по которой ООО «Аристократъ» профинансировало съемки фильма и сериала, получив взамен права на часть средств от реализации исключительных прав в течение всего срока их действия. Но в том инвестдоговоре было прямо указано на неприменение норм ГК по займам. Советник Forward Legal Людмила Лукьянова подчеркивает, что «при структурировании подобных сделок важно правильно описать правовую природу сумм, которые выплачиваются инвестору», а в споре ИП и ООО «юридическая техника договора вызвала вопросы». Она ожидает, что ВС разъяснит, как в инвестзайме должны соотноситься обязательства по выплате процентов и по возврату основного долга.

Ян Назаренко, Анна Занина