Добросошведские отношения

Значимым местом для разрешения споров российского бизнеса по внешнеторговым контрактам остается Стокгольмский арбитраж (SCC). Несмотря на санкции и отнесение Швеции к списку «недружественных» государств, российские компании продолжают судиться в SCC. Из всех зарубежных государств Россия находится на первом месте по количеству споров, разбираемых в этом арбитраже. Решения Стокгольмского арбитража, в отличие от российских судебных актов, легко исполнить за рубежом по месту нахождения активов ответчика, поясняют юристы.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, SCC) опубликовал статистические данные за 2024 год, демонстрирующие его востребованность как центра разрешения международных коммерческих споров. В течение прошлого года в SCC было зарегистрировано 204 новых дела. Более половины (51%) дел носили международный характер, оставшиеся 49% касались внутригосударственных споров.

В спорах в SCC участвовали лица из 40 юрисдикций. Топ-5 стран, из которых происходят стороны конфликта, по итогам 2024 года выглядит так: Швеция (280 лиц), РФ (23), Великобритания (21), Норвегия (20), Финляндия (14). Таким образом, из зарубежных государств по числу участников дел в Стокгольмском арбитраже лидирует Россия. Для сравнения: в 2022 году в спорах в SCC было 14 российских лиц, а в 2023 году — 15.

Местом арбитража чаще становились скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания), Великобритания и Канада. Большинство международных споров рассматриваются по арбитражным правилам SCC, а внутренние шведские споры чаще идут по ускоренной процедуре. При этом по ускоренному регламенту решение в 92% случаев выносится в течение полугода с передачи дела арбитрам, а по стандартной процедуре — в 82% случаев в пределах полутора лет.

Средняя сумма спора в делах, рассматриваемых по арбитражным правилам SCC, превысила €100 млн, что значительно выше показателя 2023 года (€31 млн). В ускоренных арбитражах средняя сумма спора составляла около €672 тыс.

Чаще всего споры касались договоров о приобретении бизнеса, доставке, транспортировке и купле-продаже товаров. Из наиболее распространенных отраслей экономики, к которым относятся участники дел в SCC, можно выделить розничную торговлю и потребительские товары, финансовые услуги, недвижимость и строительство.

Менее популярными были предприятия из таких сфер, как производство, технологии, энергетика, автомобилестроение, горнодобывающая промышленность.

Старая добрая Швеция

Партнер юрфирмы Mansors и один из самых востребованных российских арбитров в Стокгольме Роман Зыков отмечает, что всплеск российских споров в международных арбитражных центрах — это «общая тенденция последних лет». Вместе с тем не во всех зарубежных арбитражах российские участники споров входят даже в топ-5 — именно Стокгольмский арбитраж традиционно пользовался высоким спросом у россиян, говорят юристы.

Причины этого прежде всего исторические. Господин Зыков рассказывает, что «на протяжении нескольких десятилетий "российские" споры составляли значимую часть международных споров в Торговой палате Стокгольма (ТПС)» — в разные годы их доля составляла от 20% до 30% всех международных споров в SCC.

Партнер юрфирмы Lidings Степан Гузей обращает внимание на востребованность Стокгольмского арбитража в первую очередь среди российских энергетических компаний, включая нефтегазовую и угольную отрасли.

Роман Зыков указывает, что и после введения антироссийских санкций в 2014 году инерция сохранялась и российские компании включали во внешнеэкономические контракты арбитражную оговорку на SCC вплоть до 2022 года. По наблюдениям партнера адвокатского бюро NSP Ильи Рачкова, даже после начала СВО некоторые отечественные предприятия продолжали заключать оговорки в пользу Стокгольмского арбитража. Отметим, что, по данным ТПС, разбирательства в SCC проводятся в основном на английском (51% дел) и шведском (47%) языках, а на русском велось всего три дела за 2024 год. Господин Зыков уточняет, что на русском языке иностранный арбитраж обычно рассматривает споры между двумя российскими сторонами либо с контрагентом из СНГ или Восточной Европы.

Стабильные и исполнимые

Причины популярности Стокгольмского арбитража, по мнению господина Рачкова, кроются в уверенности российских пользователей в «независимости и беспристрастности» как самого арбитража, так и арбитров, рассматривающих дела. Еще одним фактором привлекательности, подчеркивает юрист, является устойчивая практика шведских государственных судов, редко отменяющих арбитражные решения, вынесенные SCC. Наконец, немаловажным критерием выбора Стокгольмского арбитража является возможность исполнения его решений, указывает Илья Рачков.

13,5 миллиарда евро составила общая сумма споров, переданных на рассмотрение в Стокгольмский арбитраж в 2024 году

Решения международных коммерческих арбитражей, как правило, легче признать и привести в исполнение за рубежом, нежели решения государственных судов, благодаря режиму Нью-Йоркской конвенции 1958 года, сторонами которой являются более 170 стран, подтверждает советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», солиситор Англии и Уэльса Сергей Королев. В связи с этим российскому истцу более выгодно получить решение SCC против иностранного контрагента, чем переносить спор в отечественный госсуд, вердикт которого будет гораздо сложнее исполнить вне России. Если же российское лицо — ответчик по делу, то при наличии у него зарубежных активов иностранный истец может проигнорировать запрет судиться с ним за границей и продолжить спор в шведском арбитраже, предупреждает господин Королев.

Дела ближайшего будущего

Несмотря на общую геополитическую напряженность, Степан Гузей прогнозирует, что в 2025–2026 годах в SCC сохранится «стабильный поток дел» с российскими участниками. Роман Зыков полагает, что «в ближайшие три года число споров с участием российских сторон в ТПС будет колебаться в районе 10–15 споров в год», а затем популярность SCC будет снижаться. Дело в том, что текущие споры в Стокгольмском арбитраже «преимущественно касаются контрактов 2019–2022 годов», поясняет Степан Гузей. Через два-три года в SCC начнется спад числа коммерческих споров с участием российского бизнеса, так как в новые договоры российские стороны практически не включают оговорки на шведский арбитраж, говорит Роман Зыков.

По словам Сергея Королева, на первый план сейчас выходят арбитражные центры Гонконга, Сингапура и Дубая. Среди причин этого господин Королев называет в том числе санкции ЕС (куда входит Швеция) против РФ, что создает ряд проблем для российских лиц, «начиная с трудностей с проведением расчетов и заканчивая сложностями с поиском местных юристов». Впрочем, по его словам, опытные российские юристы «в целом уже приспособились к ним».

Диана Лисунова, Анна Занина