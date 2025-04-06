В Ленинградской области у дома подозреваемого в тройном убийстве нашли четвертое тело

Рядом с домом жителя деревни Липная Горка, которого подозревают в убийстве трех человек, нашли тело четвертого убитого мужчины 1964 года рождения. Оно находилось в 200–300 метрах от дома предполагаемого убийцы. Рядом с ним лежало тело собаки, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Злоумышленник допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в СКР. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Жителя деревни Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве нескольких человек сегодня, 6 апреля. СКР сообщал, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения и из личной неприязни к убитым. В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По информации «Фонтанки», один из убитых был пасынком подозреваемого.