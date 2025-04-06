В деревне в Ленинградской области убили трех человек

Жителя деревни Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве трех человек из-за личной неприязни. Еще один человек ранен. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на сегодня, 6 апреля. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Трое мужчин скончались на месте происшествия, еще одного пострадавшего госпитализировали. После совершенного преступления 57-летний подозреваемый укрылся в своем доме. Затем его задержали сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии без применения оружия.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В настоящее время его допрашивают, также проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств, причин и условий преступления. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

По информации «Фонтанки», один из убитых был пасынком подозреваемого. Предположительно, он был ранен в живот, когда находился в одном доме с отчимом во время конфликта. Также были убиты двое мужчин с соседней улицы. Выживший 74-мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.