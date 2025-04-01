Погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги увеличилась на 1,2% в марте

По итогам марта текущего года общий объем погрузки на магистралях в границах Октябрьской железной дороги составил 8,9 млн тонн — на 1,2% больше, чем за март 2024 года. Такие данные 1 апреля представили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом за первый квартал 2025 года на Октябрьской железной дороге погружено 24,2 млн тонн, что 1% меньше, чем в январе-марте 2024 года.

За три первых месяца года, в том числе, на магистрали погрузили 6,7 млн тонн химических и минеральных удобрений (+9,6%), 5,9 млн тонн руды железной и марганцевой (+7,3%), 165,3 тыс. тонн черных металлов (+5,4%), 43,2 тыс. тонн зерна (рост в 1,4 раза).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозка грузов в порты Северо-Запада на ОЖД с начала года увеличилась на 2,2%.

Андрей Цедрик