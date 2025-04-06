«Спартак» остался в «золотой гонке»

По итогам 23-го тура чемпионата России по футболу в тройке лидеров произошло изменение. На второе место снова вышел московский «Спартак», который в воскресенье на выезде крупно обыграл «Ростов» — 3:0 — и обошел «Зенит», закончивший в субботу матч с «Локомотивом» вничью. От лидера «Краснодара» москвичи и петербуржцы отстают на пять очков. Матч ЦСКА и московского «Динамо», также претендующих на медали, завершился победой армейцев — 3:1, которые вышли на четвертое место.

После того как в субботу «Краснодар» дома с минимальным счетом одолел «Акрон», выездная встреча с «Ростовом», по сути, превратилась для «Спартака» в матч за выживание в «золотой гонке». Свою задачу красно-белые решили очень эффектно. Однако назвать эту победу легкой нельзя.

Заявка москвичей выглядела необычно. В центр обороны вместо Срджана Бабича, у которого образовался перебор желтых карточек, и получившего травму колена Алексиса Дуарте вышли Руслан Литвинов и Миенти Абена, не появлявшийся на поле в матчах чемпионата России с середины октября после провальной для себя встречи с «Краснодаром». Кроме того, на острие атаки не оказалось лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде, которого заменил Ливай Гарсия. Это решение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича удивило всех и вызвало многочисленные вопросы. Ведь остроты у ворот Рустама Ятимова в первом тайме явно не хватало.

Перед самым перерывом ростовчане остались вдесятером после удаления Алексея Сутормина, который прямой ногой в подкате едва не нанес тяжелую травму Маркиньюсу. Неудивительно, что второй тайм проходил иначе. Правда, еще двадцать минут «Ростов» держался. На зрелищный выпад Кристофера Мартинса, едва не забившего после подачи акробатическим ударом через себя, хозяева ответили своей опасной атакой, но Егор Голенков не пробил спартаковского защитника Даниила Денисова, который вовремя оказался на линии ворот вместо своего голкипера Александра Максименко.

А затем «Спартак» заиграл в тот роскошный и результативный футбол, который до зимней паузы принес ему в чемпионате России шесть побед подряд.

На 65-й минуте, вскоре после выхода на замену Угальде идеальный розыгрыш углового продемонстрировали Эсекьель Барко и Наиль Умяров, переигравший в чужой штрафной ростовского «короля воздуха» Максима Осипенко и вогнавший головой мяч под перекладину. Затем свой гол, пусть и с помощью рикошета от Ильи Вахании, забил спартаковский герой этой весны Кристофер Мартинс. Ну а напоследок Барко, получивший пас от Угальде, разобрался и с защитниками, и с Ятимовым.

В итоге — 3:0, а это значит, что «Спартак», воспользовавшийся осечкой «Зенита», который добился в субботу лишь ничьей — 1:1 — в московском матче с «Локомотивом», снова вышел на второе место, где находился два тура назад. Красно-белые, как и петербуржцы, отстают от «Краснодара» на пять очков, но опережают их по дополнительным показателям. В следующем туре сначала «Спартак» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а затем «Зенит» примет «Краснодар». То есть ситуация в борьбе за первое место снова может измениться.

Московское дерби ЦСКА—«Динамо» завершало программу тура под аккомпанемент апрельского снегопада. Сначала пропустили динамовцы, чей защитник Дмитрий Скопинцев, пытаясь помешать Тамерлану Мусаеву, неотразимо для вратаря Андрея Лунева пробил по собственным воротам. Не прошло и десяти минут, как равновесие восстановилось, причем в центре внимания, но уже в своей штрафной, снова оказался все тот же Мусаев, случайно сыгравший рукой в своей штрафной. Пенальти великолепно исполнил Хорхе Карраскаль, который, как и в первом круге, забил бывшим одноклубникам.

Однако концовка осталась за ЦСКА. На 77-й минуте Игорь Дивеев отобрал мяч у Карраскаля, отпасовал вышедшему на замену Кириллу Глебову, и молодой полузащитник армейцев изящным пасом нашел Сауля Гуарирапу, четко завершившего эту трехходовку. Ну а после того как за фол динамовцев на Кирилле Глебове был назначен пенальти, реализованный Иваном Обляковым, все стало окончательно ясно. ЦСКА победил — 3:1 и, выиграв четвертый матч подряд, вышел на четвертое место с отставанием в три очка от «Спартака» и «Зенита».

Евгений Федяков