«Краснодар» сыграл на отрыв

В 23-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» воспользовался осечкой «Зенита», который с трудом вырвал ничью в матче с «Локомотивом» — 1:1. Кубанцы, в свою очередь, одержали победу над «Акроном» — 1:0, что позволило им увеличить преимущество над ближайшим преследователем до пяти очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» радуются голу в ворота «Акрона»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Футболисты «Краснодара» радуются голу в ворота «Акрона»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

После недавнего поражения от «Спартака» «Зенит» снова приехал в столицу — на этот раз в гости к «Локомотиву», с которым у него тоже в последнее время сложная история взаимоотношений. В прошлом чемпионате команда Михаила Галактионова дважды победила петербуржцев, а в первом круге нынешнего первенства добилась ничьей на выезде.

Правда, в предыдущем туре железнодорожники сами крайне неудачно съездили в Самару, где проиграли 1:5. «Зенит», наоборот, показал, что с ним все в порядке, разгромив дома непростой «Рубин» — 4:0. Хотя не обошлось и без потерь. Забивший тогда один из голов Густаво Мантуан получил четвертую желтую карточку, за которой последовала дисквалификация. Кроме того, из-за повреждений поле покинули Нино и Максим Глушенков.

Впрочем, оба оказались в заявке на матч с «Локомотивом», а бразилец даже появился в стартовом составе. Что касается позиции правого защитника, которую закрывал Мантуан, то ее занял Огнен Мимович. У москвичей вернулись в строй Сергей Пиняев и, что очень важно, капитан Дмитрий Баринов. При этом Галактионов после самарского фиаско полностью поменял пару центрбеков, которую теперь составили Сесар Монтес и Евгений Морозов, а в ворота вместо Ильи Лантратова встал Антон Митрюшкин.

В дебюте «Зенит» вел себя в гостях, как дома, и по-хозяйски забрал мяч.

Однако первый острый момент создали именно номинальные хозяева, когда Нино неаккуратно воткнулся в Дмитрия Воробьева перед штрафной площадью. Лучший бомбардир железнодорожников Алексей Батраков умеет исполнять такие стандарты, а тут еще случился и рикошет, но голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сумел сгруппироваться и отразить удар. Гости размяли Митрюшкина после того, как Андрей Мостовой навесил на Страхиню Эраковича, а сербский защитник пробил головой.

В целом у «Локомотива» не было проблем, и только Монтес периодически вносил нервозность в игру команды своими техническими ошибками. Зато рослый мексиканец довольно уверенно снимал верх в борьбе с опасными на втором этаже Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой. Вместе с тем красно-зеленым практически не удавалось выбегать в контратаки. Даже скоростные Пиняев и Илья Самошников никак не могли вырваться на оперативный простор. Разве что Воробьев чуть не запрессинговал Эраковича на последнем рубеже, но тот успел в подкате ликвидировать потенциальный выход один на один с вратарем.

Вообще первый тайм получился чрезмерно осторожным, и лишь в его концовке футболисты добавили огонька.

Хозяевам очень не понравилось, что арбитр не наказал Эраковича желтой карточкой за откровенную задержку руками. Затем еще судьи не назначили очевидный угловой в пользу «Локомотива». Обстановка явно накалилась, и матч приобрел более подходящий для противостояния такого уровня характер. Даже жаль, что свисток на перерыв остановил его на самом интересном месте.

Перед вторым таймом главный тренер «Зенита» Сергей Семак убрал Мимовича и Мостового. Москвичи же были вынуждены заменить на первых минутах Морозова по состоянию здоровья. Педро удалось оживить игру гостей слева, тогда как Луис Энрике, располагавшийся справа и запомнившийся в первой половине лишь рывком на ворота из офсайда, по-прежнему находился в поиске. Но пока зенитовские бразильцы ходили вокруг да около, Батраков и компания открыли счет. Причем ничто вроде бы не предвещало этого. Латышонок, завладев мячом после удара Пиняева, быстро кинул его на ход Венделу, под которого сразу подкатился Баринов. И жесткий отбор опорника «Локомотива» превратился в голевую передачу на Батракова, мгновенно распорядившегося ситуацией и заколотившего 12-й гол в текущем чемпионате.

Петербуржцы бросились отыгрываться. Вендел попробовал реабилитироваться и плотно приложился из-за штрафной.

Митрюшкин среагировал, а когда зарядил Дуглас Сантос, ему уже повезло с рикошетом. Казалось, что удача была на стороне хозяев и в эпизоде, когда Глушенков, накрутив Максима Ненахова у лицевой линии, попал в дальнюю штангу с острейшего угла. Но Семак не зря выпустил еще и Александра Соболева, который подкараулил отскок и наконец-то забил за «Зенит» в премьер-лиге. Любопытно, что сейчас ему потребовалось всего две минуты игрового времени, чтобы проявить себя.

Ничья не устраивала чемпионов, ведь они отставали на три очка от лидирующего сейчас «Краснодара». Однако после того, как активный Педро нарвался на вторую желтую и красную карточки, им уже не приходилось рассчитывать на большее. Хотя и у москвичей осталось слишком мало времени на реализацию большинства.

В итоге, снова сыграв с «Локомотивом» 1:1, зенитовцы набрали 47 очков и дали прекрасный шанс клубу из столицы Кубани увеличить отрыв до пяти пунктов.

Тем более что краснодарцы принимали обосновавшийся в середине турнирной таблицы «Акрон», да еще в своем оптимальном составе с Эдуардом Сперцяном и отбывшим дисквалификацию Джоном Кордобой.

В первом тайме «быки» тщетно пытались пробиться к воротам Сергея Волкова, который отметился сейвом на стандарте от Сперцяна, а другой совершил защитник Жуан Эшковал, заблокировавший удар Олакунле Олусегуна. Ну и Кордоба красиво переправил мяч в сетку из офсайда. Как и в предыдущей встрече с «Факелом», подопечные Мурада Мусаева отличились после перерыва. Лукас Оласа подал угловой, а центральный защитник Кайо, чьи прямые обязанности заключались в опеке лучшего бомбардира российского футбола Артема Дзюбы, продемонстрировал, что он тоже неплохо играет головой.

Вот Олусегун не так хорош в этом компоненте и умудрился промазать из вратарской площади, когда Кордоба сделал ему удобнейшую скидку. Потом Александр Черников потрясающе ударил издали и потряс перекладину, так что со вторым голом возникла заминка. 5:0, как с «Факелом», не получилось, но и минимальные 1:0 вполне удовлетворили хозяев.

«Краснодар» с 52 очками упрочил лидерство в премьер-лиге, продлив победную серию до четырех матчей, в которых к тому же ни разу не пропустил.

Теперь чрезвычайно важное, если не определяющее значение в золотой гонке будет иметь выездная встреча кубанцев с «Зенитом» в следующем туре. Ведь в случае успеха они станут уже явными претендентами на чемпионство.

Александр Ильин