Дмитриев рассказал о первых уважительных шагах США по отношению к России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев по итогам встречи с представителями американской администрации заявил, что в Вашингтоне «состоялся очень позитивный, откровенный разговор». Контакты России и США говорят о начале уважительного диалога двух стран. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сказал в интервью «Первому каналу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новые российско-американские контакты ожидаются на следующей неделе, добавил господин Дмитриев.

«И теперь в рамках диалога Соединенные Штаты пытаются понять, где точки соприкосновения интересов США с интересами России»,— сказал спецпредставитель. По его оценкам, в США осознают необходимость восстановления диалога с Россией. Вашингтон также понимает, что Россия выстояла при попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена нанести ей поражение.

Целью своего визита в Вашингтон спецпредставитель назвал восстановление российско-американских отношений, в частности в экономической и инвестиционной сферах.

3 апреля Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Во встрече также принял участие госсекретарь США Марко Рубио, с которым глава РФПИ обсудил процесс урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими при уходе из РФ. Господин Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».