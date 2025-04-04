Рубио рассказал о полученном от Дмитриева послании для США

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что принимал участие во встрече спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента США. Господа Рубио и Дмитриев обсудили процесс урегулирования конфликта на Украине.

«Я получил кое-какие послания от него, послания для США, серьезно ли Россия настроена на мир»,— сказал Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе (трансляцию вел Fox News). Господин Рубио подчеркнул, что США хотят увидеть прогресс по урегулированию конфликта в ближайшее время, так как не намерены «продолжать вечно» переговоры. При этом американские власти остаются оптимистичны по поводу перспектив мирного урегулирования.

Сейчас стороны, по оценкам госсекретаря, достигли этапа, когда нужно добиться прогресса. В течение ближайших недель Вашингтон сможет понять, насколько серьезно Москва настроена на разрешение конфликта, добавил господин Рубио. По его словам, укажет на это и ход самого конфликта. «Если вдруг мы проснемся завтра, и РФ начнет массивное наступление, то это будет четким признаком того, что они не заинтересованы в мире. Но этого пока не произошло»,— заявил Госсекретарь.

Об итогах встречи в Вашингтоне глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал 3 апреля. Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Они обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими после ухода из РФ. Господин Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».