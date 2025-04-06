Суд отменил штраф «Аэрофлоту» за ввоз хамона из ЕС

Шереметьевская таможня взыскала с «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) 50 тыс. руб. за ввоз из Германии 0,3 кг хамона. Позже компания смогла отменить это решение в суде, следует из картотеки федеральных арбитражных судов. Внимание на судебное разбирательство обратило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хамон предназначался для физлица. В Россию мясо отправила транспортная компания, «Аэрофлот» доставил его в Москву в конце 2021 года. Таможня приняла решение оштрафовать авиакомпанию, потому что не получила документ о ветеринарном контроле. «Аэрофлот» обратился в суд.

Из постановления суда следует, что физлица могут ввозить на таможенную территорию ЕАЭС продукцию животного происхождения до 5 кг включительно. Это можно делать, если товар ввозится для личного пользования в заводской упаковке, а в государстве-производителе нет падежа скота.

«Каких-либо сведений о нарушении заводской упаковки и/или доказательств неблагополучия в эпизоотическом отношении государства-производителя и государства вывоза указанной продукции Таможенный орган не предоставил»,— указано в решении суда от 28 октября. Решение шереметьевской таможни было признано незаконным.

Позже таможня подала апелляцию на судебное решение, ходатайствуя об отмене решения суда первой инстанции. В январе доводы апелляционной жалобы были проверены и отклонены, поскольку «основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства» и не могут повлиять на законность и обоснованность решения, принятого судом, указано в материалах дела.