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Коммерсантъ FM
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Арестованный американец Татер хотел получить политическое убежище в России

Адвокат гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в Москве (ч. 1 ст. 318 УК РФ), рассказал, что американец прибыл в Россию с целью получения политического убежища в стране. Он пояснил, что Джозеф Татер не успел оформить необходимые документы, так как его задержали и поместили в СИЗО.

Фото: @moscowcourts

Фото: @moscowcourts

Сегодня, 26 сентября, в Московском городском суде прошло заседание по рассмотрению апелляции Джозефа Татера с просьбой пересмотреть решение о его содержании в СИЗО и отправить в отель под домашний арест. Перед заседанием обвиняемый попросил уйти с процесса сотрудников посольства США, а также журналистов из американских, европейских и «особенно украинских» СМИ. Суд отказал в этой просьбе в связи с тем, что процесс был открытым.

Джозеф Татер заявил, что его жизнь находится под угрозой в США и он не считает себя американским гражданином. «В течение 18 лет меня арестовывало ЦРУ, меня арестовывали по ложному обвинению. В прошлом году они убили мою мать в больнице. Я абсолютно хочу остаться в России, или я погибну»,— сказал Джозеф Татер (цитата по «Интерфаксу»). Он также рассказал, что при задержании у него изъяли 600 тыс. руб., которые он заработал в США, в том числе за счет продажи дома.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что суд не удовлетворил апелляцию Джозефа Татера с просьбой пересмотреть меру пресечения.

Мещанский райсуд Москвы 15 августа арестовал Джозефа Татера на два месяца (до 14 октября). Как сообщали в Следственном комитете России, гражданин США отказывался предоставить документы, удостоверяющие личность, а затем применил насилие в отношении сотрудника полиции. Перед этим его также признали виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и арестовали на 15 суток.

По информации «Интерфакса», Джозеф Татер «вел себя агрессивно» и нецензурно выражался, когда пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy без миграционной карты. Персонал отеля отказал ему в заселении на основании его поведения и вызвал полицию. Будучи уже в отделении, американец толкнул в предплечье сотрудницу полиции. Сам Джозеф Татер не признает вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Никита Черненко

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