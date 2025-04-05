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На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На нескольких участках берега Анапы нашли новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мелкой фракции нефтепродуктов волонтеры нашли после небольшого шторма. Их обнаружили на участке береговой линии между станицей Благовещенской и селом Витязево, а также в территории Московского района на пляже рядом с детским лагерем «Приморский» и на пляже кемпинга «Пляжный поселок».

Кроме того, специалисты продолжают деликатную уборку на территориях, где нет новых выбросов мазута.

Алина Зорина

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