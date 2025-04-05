На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

На нескольких участках берега Анапы нашли новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мелкой фракции нефтепродуктов волонтеры нашли после небольшого шторма. Их обнаружили на участке береговой линии между станицей Благовещенской и селом Витязево, а также в территории Московского района на пляже рядом с детским лагерем «Приморский» и на пляже кемпинга «Пляжный поселок».

Кроме того, специалисты продолжают деликатную уборку на территориях, где нет новых выбросов мазута.

Алина Зорина